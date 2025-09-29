Hungary và Slovakia phản đối EU áp thuế dầu khí Nga

Bất chấp những nỗ lực trong những năm qua của các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu nhằm giảm dần nguồn cung cấp năng lượng từ Nga, các quan chức Hungary và Slovakia vừa cho biết, hai nước vẫn sẽ tiếp tục nhập dầu khí Nga.Trong đó khẳng định, việc chuyển đổi nguồn cung gần như bất khả thi, đồng thời lãnh đạo hai nước một lần nữa chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) về kế hoạch giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico - Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Euractiv

Hungary và Slovakia vẫn là một trong số ít quốc gia ở châu Âu tiếp tục mua dầu và khí đốt tự nhiên của Nga kể từ sau khi cuộc xung đột ở Ukraine xảy ra. Tuy nhiên, đầu tháng này, Tổng thống Trump đã kêu gọi tất cả các nước NATO bao gồm cả Hungary ngừng mua dầu của Nga vì cho rằng điều này có thể khiến cho cuộc xung đột kết thúc. Cả Thủ tướng Slovakia và Hungary đều phản đối việc nhanh chóng loại bỏ năng lượng Nga, với lý do chi phí kinh tế và an ninh năng lượng.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 130 năm cầu Maria Valeria – cây cầu nối Slovakia và Hungary – Thủ tướng Slovakia Robert Fico khẳng định: “Không ai có quyền nói cho chúng tôi biết phải mua dầu và khí đốt từ đâu. Bởi theo luật pháp quốc tế, một quốc gia có chủ quyền sẽ tự quyết định cơ cấu năng lượng của mình”. Ông cho biết thêm: “Tôi đồng quan điểm với Thủ tướng Hungary rằng quyết định mang tính ý thức hệ, nhằm cắt đứt hoàn toàn châu Âu khỏi dầu khí Nga, không chỉ gây hại nặng nề cho Hungary và Slovakia, mà còn làm tổn thất đáng kể cho toàn Liên minh châu Âu”.

Bất chấp áp lực từ EU và chính quyền Tổng thống Trump, Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người được cho là nhà lãnh đạo có mối quan hệ gần gũi với Nga, đã phát biểu rằng, nước này sẽ có những hành động phù hợp với tình hình thực tế đối với các nguồn cung năng lượng. Ông cũng khẳng định, Hungary là quốc gia có chủ quyền và sẽ thực hiện các bước đi để đảm bảo lợi ích quốc gia. Thủ tướng Orban cũng bày tỏ quan ngại, cáo buộc Brussels đang theo đuổi những chính sách làm suy yếu khu vực.

Ủy ban châu Âu tuần trước cho biết, họ đang chuẩn bị áp thuế đối với lượng dầu Nga vẫn còn được nhập khẩu vào EU qua ngả Hungary và Slovakia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực gia tăng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhiều lần kêu gọi các đồng minh NATO chấm dứt mua năng lượng Nga, cho rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể kết thúc nếu Moscow bị cắt nguồn thu này.

Lê Hà

Nguồn: Euronews, Yahoonews