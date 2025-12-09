Hungary - Thổ Nhĩ Kỳ thắt chặt hợp tác năng lượng giữa căng thẳng Nga - EU

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul mới đây Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết hai bên đã đạt được một thỏa thuận quan trọng, theo đó Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm bảo tuyến trung chuyển khí đốt từ Nga sang Hungary.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan họp báo chung tại Istambul, ngày 8/12/2025. Ảnh: Turkish Press.

Thủ tướng Orban phát biểu: “Hôm nay tôi và Tổng thống Erdogan đã thống nhất rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bảo đảm tuyến đường để chúng ta có thể vận chuyển khí đốt từ Nga đến Hungary.”

Nhà lãnh đạo Hungary cũng nhấn mạnh rằng điều này là cần thiết để bảo vệ an ninh năng lượng của Budapest, nhất là trong bối cảnh châu Âu và các đối tác phương Tây đang chuyển hướng nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Theo Thủ tướng Orban, trong năm 2025, Hungary đã nhận được khoảng 7,5 tỷ mét khối khí đốt Nga thông qua đường ống “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” TurkStream - tuyến đường vận chuyển sử dụng lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Được biết, trong khuôn khổ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Hungary, hai bên không chỉ thảo luận vấn đề năng lượng, mà còn xem xét mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác như thương mại, quốc phòng và ngoại giao.

Năm 2025, Hungary nhập khẩu khoảng 7,5 tỷ mét khối khí đốt Nga thông qua đường ống TurkStream. Ảnh: Hungary Today.

Hiện tại, Hungary vẫn duy trì mức nhập khẩu khí đốt cao từ Nga, bất chấp áp lực từ các đồng minh trong Liên minh châu Âu khi khối này ngày 3/12 đã đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt từ Nga trước cuối năm 2027, đồng thời tiến tới loại bỏ dầu Nga vào năm 2027.

Theo giới quan sát, với cam kết mới nhất từ Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary có thể tiếp tục bảo đảm nguồn cung khí đốt ổn định cho mùa đông và năm tới, trong khi Ankara ngày càng khẳng định vị thế là cầu nối năng lượng quan trọng giữa Nga và châu Âu.

Ngọc Liên

Reuters/About Hungary.