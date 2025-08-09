Hơn 73.200 liều vắc xin đã được tiêm phòng bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Hiện nay, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) đã được ghi nhận tại 2.213 hộ chăn nuôi ở 693 thôn của 103 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; buộc phải tiêu hủy 18.067 con lợn, trọng lượng hơn 1.118 tấn.

Cán bộ thú y tiêm phòng vắc xin cho đàn lợn.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch trên toàn tỉnh.

Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã tiêm được 73.200 liều vắc xin DTLCP. Trong đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã hỗ trợ các xã, phường có dịch và có nguy cơ cao 25.700 liều, còn lại 47.500 liều do các hộ chăn nuôi tự tiêm cho đàn lợn.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, công tác phòng, chống dịch vẫn còn gặp khó khăn. Nhiều địa phương sau sáp nhập chưa kịp bố trí cán bộ chuyên môn chăn nuôi, thú y nên việc tham mưu phòng, chống dịch tại cơ sở còn hạn chế.

Ngoài ra, các địa phương chưa được phân bổ kinh phí khiến việc mua vật tư, hóa chất, vắc xin gặp nhiều trở ngại. Do đó, việc chủ động tiêm vắc xin là giải pháp phù hợp, hiệu quả, góp phần ngăn chặn bệnh DTLCP lây lan trên diện rộng.

Lê Thanh