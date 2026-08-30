Hơn 7.800 người dân Thanh Hóa tham gia đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”

Sáng 30/8, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, hàng nghìn người đã cùng tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026, hưởng ứng hoạt động được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cùng hàng nghìn người dân tham gia hoạt động đi bộ.

Không khí tại Quảng trường Lam Sơn trở nên sôi động từ sáng sớm với sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và Nhân dân thuộc 7 phường; giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hồng Đức.

Những bước chân tại Thanh Hóa hòa chung với hàng triệu bước chân trên cả nước, hướng tới chào mừng Quốc khánh 2/9, đồng thời lan tỏa thông điệp về rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống năng động, bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng.

Đông đảo người dân cùng nhau tạo nên không khí rộn ràng trên hành trình “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Theo thống kê do Ban Tổ chức công bố, điểm cầu Thanh Hóa ghi nhận 7.881 người tham gia với 9.056.497 bước chân, tính đến 8 giờ ngày 30/8.

“Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chương trình diễn ra tại 34 tỉnh, thành phố và gần 3.000 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước, mang thông điệp “10 tỷ bước xanh - Vì Việt Nam vững bền”.

Kết thúc chương trình, toàn quốc ghi nhận 1.774.268 người tham gia, đóng góp 10.068.000.515 bước chân.

Không phân biệt tuổi tác, mọi người cùng chung một nhịp bước trong hoạt động cộng đồng ý nghĩa.

Hàng nghìn bước chân cùng hướng về phía trước, tạo nên hình ảnh đẹp về sức mạnh đoàn kết.

Từ hơn 6 tỷ bước chân được ghi nhận trong mùa đầu tiên năm 2025 đến hơn 10 tỷ bước chân trong năm 2026, “Cùng Việt Nam tiến bước” đang từng bước trở thành một hành trình cộng đồng, góp phần hình thành thói quen vận động, nâng cao sức khỏe và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong Nhân dân.

Hoàng Sơn - Phương Đỗ