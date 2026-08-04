Công điện về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh vừa ban hành Công văn số 67/CĐ-PTDS, ngày 4/8/2026 về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 17h ngày 4/8/2026. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Hồi 16 giờ, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 118,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Dự báo đến 16 giờ ngày mai 5/8, ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Ngoài ra, từ chiều tối và đêm 4/8, vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Thực hiện Công điện số 38/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 4/8/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển; để chủ động ứng phó với thiên tai, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường ven biển, các địa phương có hoạt động nghề cá và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ/bão và gió mạnh trên biển; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của ATNĐ/bão và gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm ATNĐ trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 16,0-18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên biển, ven biển, đảo. Tuyên truyền, hướng dẫn chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dông, lốc, gió mạnh có thể xảy ra, đảm bảo an toàn về người khi có sự cố.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ/bão và các hình thái thiên tai đi kèm; dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân biết để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh phù hợp.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin duyên hải Thanh Hóa, hệ thống thông tin cơ sở và các đơn vị liên quan tăng cường thông tin về diễn biến của ATNĐ/bão và gió mạnh trên biển đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. 6. Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, địa bàn quản lý, phụ trách chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương ứng phó với ATNĐ/bão.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

NM