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Phổ biến chính sách mới về công tác dân số và phát triển

Tô Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/8, Sở Y tế tổ chức hội nghị phổ biến về chỉ đạo thực hiện bảo đảm mức sinh và cung cấp thông tin công tác dân số, phát triển cho Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể xã hội cấp tỉnh, cán bộ làm công tác dân số cùng đại diện lãnh đạo 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phổ biến chính sách mới về công tác dân số và phát triển

Ngày 4/8, Sở Y tế tổ chức hội nghị phổ biến về chỉ đạo thực hiện bảo đảm mức sinh và cung cấp thông tin công tác dân số, phát triển cho Ban Chỉ đạo Dân số và Phát triển tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể xã hội cấp tỉnh, cán bộ làm công tác dân số cùng đại diện lãnh đạo 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phổ biến chính sách mới về công tác dân số và phát triển

Đại diện Chi cục Dân số phổ biến các chính sách mới về công tác dân số và phát triển.

Theo thông tin tại hội nghị, Thanh Hóa đang đối mặt với nhiều thách thức trong công tác dân số, nổi bật là tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và tốc độ già hóa dân số. Trước yêu cầu mới của Luật Dân số, công tác dân số chuyển mạnh từ mục tiêu kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, lấy nâng cao chất lượng dân số, thích ứng với biến đổi cơ cấu dân số và bảo đảm mức sinh hợp lý làm định hướng xuyên suốt.

Phổ biến chính sách mới về công tác dân số và phát triển

Phó Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thái Hoà phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị tập trung phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Trung ương và của tỉnh về công tác dân số; đồng thời cập nhật thực trạng, xu hướng mức sinh, những tác động của mức sinh thấp và mất cân bằng giới tính khi sinh đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn các giải pháp phối hợp truyền thông, vận động người dân thực hiện sinh đủ 2 con, xây dựng gia đình hạnh phúc và nâng cao chất lượng dân số; hướng dẫn công tác phối hợp, theo dõi, giám sát việc triển khai công tác dân số tại địa phương.

Phổ biến chính sách mới về công tác dân số và phát triển

Đại biểu trao đổi những nội dung chuyên môn của công tác dân số để vận dụng phù hợp vào điều kiện thực tiễn của địa phương.

Hội nghị cũng dành thời gian để đại biểu trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác dân số tại cơ sở, đề xuất giải pháp tăng cường phối hợp liên ngành nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu dân số và phát triển trong giai đoạn mới.

Tô Hà

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#công tác #Thanh hóa #Chính sách mới #phổ biến #Cung cấp thông tin #Mất cân bằng giới tính #Chỉ đạo #nâng cao chất lượng #Phát triển kinh tế

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