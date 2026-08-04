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Cấp vốn vay hỗ trợ phụ nữ bản Pù Ngùa xây dựng mô hình sinh kế

Lê Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 4/8, tại Nhà văn hóa bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi, Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Hội LHPN tỉnh và địa phương tổ chức cấp phát kinh phí hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng mô hình sinh kế “Chăn nuôi lợn đen giống bản địa”.

Cấp vốn vay hỗ trợ phụ nữ bản Pù Ngùa xây dựng mô hình sinh kế

Sáng 4/8, tại Nhà văn hóa bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi, Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Hội LHPN tỉnh và địa phương tổ chức cấp phát kinh phí hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng mô hình sinh kế “Chăn nuôi lợn đen giống bản địa”.

Cấp vốn vay hỗ trợ phụ nữ bản Pù Ngùa xây dựng mô hình sinh kế

Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ, Hội LHPN tỉnh và xã Pù Nhi dự chương trình.

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ và Hội LHPN tỉnh đã trao 100 triệu đồng vốn vay cho 10 hội viên, phụ nữ thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để mua con giống theo mô hình sinh kế “Chăn nuôi lợn đen giống bản địa”. Đây là giống lợn bản địa phù hợp với điều kiện tự nhiên, tập quán sản xuất và nhu cầu phát triển kinh tế của người dân địa phương.

Cấp vốn vay hỗ trợ phụ nữ bản Pù Ngùa xây dựng mô hình sinh kế

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ và Hội LHPN tỉnh cùng các đại biểu trao vốn vay cho hội viên.

Toàn bộ kinh phí được trích từ chương trình “Nhắn tin đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2022 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Cấp vốn vay hỗ trợ phụ nữ bản Pù Ngùa xây dựng mô hình sinh kế

Niềm vui của hội viên phụ nữ bản Pù Ngùa khi nhận kinh phí thực hiện mô hình sinh kế.

Số tiền được hỗ trợ theo hình thức cho vay không tính lãi. Sau 24 tháng, các hộ hoàn lại số vốn vay ban đầu cho hội để tiếp tục xét quay vòng cho những hộ khó khăn tiếp theo.

Hội LHPN xã sẽ phối hợp với UBND xã kiểm tra định kỳ việc sử dụng vốn và tình hình chăn nuôi. Ban điều hành mô hình theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các hộ.

Lê Hà

Từ khóa:

#Hỗ trợ #xã Pù Nhi #Hội Chữ thập đỏ tỉnh #Cấp phát #mô hình sinh kế #Hội lhpn tỉnh #Chăn nuôi lợn #Kinh phí #Nhà văn hóa #Phát triển kinh tế

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