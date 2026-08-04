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Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại 8 xã

Trịnh Tuấn Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/8, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các xã: Hoằng Hóa, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Châu, Hoằng Sơn, Hoằng Giang, Hoằng Phú và Hoằng Lộc.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại 8 xã

Ngày 4/8, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các xã: Hoằng Hóa, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Châu, Hoằng Sơn, Hoằng Giang, Hoằng Phú và Hoằng Lộc.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại 8 xã

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công công trình xử lý khẩn cấp sạt lở, hư hỏng tuyến kè bảo vệ bờ biển và đường giao thông ven biển tại xã Hoằng Thanh.

Đoàn đã kiểm tra tiến độ thi công công trình xử lý khẩn cấp sạt lở, hư hỏng tuyến kè bảo vệ bờ biển và đường giao thông ven biển tại xã Hoằng Thanh; các điểm xung yếu trên đê tây sông Cung, xã Hoằng Châu; kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư, phương tiện, lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ” và việc xây dựng các phương án ứng phó với thiên tai của 8 địa phương.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại 8 xã

Đoàn công tác kiểm tra các điểm xung yếu trên đê tây sông Cung, xã Hoằng Châu.

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai của từng địa phương.

Đoàn kiểm tra yêu cầu các xã, nhất là 2 địa phương ven biển là xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án ứng phó theo hướng cụ thể, sát với thực tế; xây dựng chi tiết các kịch bản sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn khi xảy ra triều cường, nước tràn đê hoặc sự cố vỡ đê.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại 8 xã

Đoàn công tác làm việc với các địa phương.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phòng, chống bão, lụt, bảo đảm đúng chủng loại, số lượng và chất lượng; bố trí kho bãi tập kết an toàn, thuận tiện cho việc huy động, vận chuyển khi có tình huống xảy ra.

Chủ động điều phối lực lượng, tăng cường hiệp đồng, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trịnh Tuấn Anh

Từ khóa:

#Phòng chống thiên tai #Ứng phó #Kiểm tra #Hoằng Tiến #Hoằng Lộc #Địa phương #xã Hoằng Thanh #Phòng thủ #Thanh hóa #Kiện

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