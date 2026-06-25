Thiết thực những công trình, phần việc thanh niên

Những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa do đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh thực hiện như: dọn dẹp vệ sinh môi trường, lắp đặt các khu vui chơi cho trẻ em, chương trình “Thắp sáng đường quê”... không chỉ góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, làm đẹp thêm những tuyến đường làng, ngõ xóm, mà còn tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến, thể hiện tinh thần, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Tuổi trẻ Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thực hiện chương trình tình nguyện “Mùa hè xanh năm 2026” tại xã Pù Nhi.

Mặc cho cái nắng gay gắt của mùa hè, màu áo xanh tình nguyện của sinh viên Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vẫn có mặt ở hầu khắp các bản của xã Pù Nhi để thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa cho cuộc sống cộng đồng. Sinh viên Vũ Thị Ngân Thảo chia sẻ: "Được tham gia Chương trình tình nguyện “Mùa hè xanh năm 2026” tổ chức tại xã Pù Nhi là trải nghiệm quý giá đối với em cũng như các bạn sinh viên trong trường. Chúng em phối hợp cùng người dân thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như dọn vệ sinh môi trường, hỗ trợ các em thiếu nhi ôn tập hè, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa... Qua đó, vừa giúp mỗi sinh viên được hiểu hơn về đời sống, những nhu cầu và khó khăn của người dân, lại vừa tạo cơ hội để chúng em được mang sức trẻ của mình giúp ích cho cộng đồng".

Đồng chí Đỗ Thị Lam, Bí thư đoàn Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, cho biết: Thời gian qua, đoàn thanh niên - hội sinh viên nhà trường đã thực hiện nhiều hoạt động tình nguyện, chung sức vì cuộc sống cộng đồng, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Chương trình tình nguyện mùa hè xanh năm nay gắn liền với kiến thức, kỹ năng của sinh viên và cũng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn mà người dân địa phương đang cần, như: công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”, lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại 2 bản Pù Quăn và Cá Nọi; xây dựng bể chứa nước sạch tại bản Pha Đén; tham gia hỗ trợ Nhân dân địa phương thu hoạch nông sản và dọn dẹp vệ sinh môi trường; trao tặng quà cho gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ và hướng dẫn người dân tiếp cận với công nghệ số... Qua các hoạt động, tạo cơ hội để mỗi sinh viên được thể hiện sức trẻ, tinh thần xung kích và năng lực của bản thân, từ đó có thêm động lực để lan tỏa tinh thần tình nguyện đến với cộng đồng.

Đoàn xã Cẩm Thủy phối hợp cùng Công an xã ra quân hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số.

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn xã Cẩm Thủy cũng đã ra quân, huy động ĐVTN thực hiện có hiệu quả nhiều công trình, phần việc như: trồng cây xanh, hưởng ứng phong trào “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, dọn vệ sinh xung quanh các nhà văn hóa thôn, bóc xóa các biển quảng cáo sai quy định, thu gom rác thải, phát quang cây cỏ, xây dựng các “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp - văn minh”, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường và nâng cao ý thức cộng đồng trong việc giữ gìn vệ sinh chung.

Cùng với đó, đoàn xã tiếp tục khẳng định vai trò trong việc hỗ trợ người dân trên địa bàn tham gia vào lĩnh vực chuyển đổi số - một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn với yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Các mô hình “Tổ công nghệ số cộng đồng”, “Tổ hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến”, tiếp tục được ĐVTN trong xã duy trì và phát huy hiệu quả rõ nét. Lực lượng ĐVTN đã trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận các nền tảng số, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID...

Trong thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã, đang nỗ lực phát huy vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động đảm nhận những nhiệm vụ khó, việc mới, việc cấp thiết gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương. Công tác tình nguyện được triển khai đồng bộ, phát huy hiệu quả chủ trương “3 liên kết” trong huy động nguồn lực, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong kết nối, điều phối và tổ chức các hoạt động tình nguyện. Các hoạt động tình nguyện được các cấp bộ đoàn triển khai tập trung vào các đợt cao điểm như: chương trình Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện, Tết vì người nghèo, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè... Nội dung các hoạt động tập trung vào an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, hiến máu tình nguyện, chuyển đổi số và các hoạt động hướng về địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới.

Chỉ tính trong 6 tháng năm 2026, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai trên 2.250 công trình, phần việc thanh niên với tổng nguồn lực hơn 7,5 tỷ đồng, thu hút trên 150.000 lượt ĐVTN tham gia. Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai sâu rộng thông qua 125 công trình thanh niên, duy trì hiệu quả 510 đội hình thanh niên tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, ĐVTN trong toàn tỉnh cũng đã đồng loạt ra quân 2 “Ngày Chủ nhật xanh”, thu gom trên 35 tấn rác thải, nạo vét 25km kênh mương nội đồng, tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa, phát túi cói, làn thân thiện với môi trường cho người dân và trồng mới gần 300.000 cây xanh...

Thông qua các hoạt động tình nguyện, tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến và vai trò tiên phong của tuổi trẻ Thanh Hóa tiếp tục được khẳng định và phát huy. Qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, làm thay đổi diện mạo nông thôn ở nhiều địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt