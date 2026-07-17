Dấu ấn tuổi trẻ trên những bản làng vùng cao

Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ vùng cao xứ Thanh luôn xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Từ những cánh đồng mùa gặt đến các bản làng biên giới, màu áo xanh đã trở thành điểm tựa, góp phần sẻ chia khó khăn với người dân và lan tỏa hình ảnh đẹp của thanh niên thời đại mới.

Đoàn Thanh niên xã Bá Thước tặng quà các gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Đầu tháng 5/2026, khi vụ lúa chiêm xuân chín rộ trên những thửa ruộng bậc thang ở xã Mường Mìn, Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng, Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa. Hoạt động được tổ chức hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ neo đơn, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại bản Luốc Làu. Đây là việc làm tuy không mới nhưng mỗi mùa gặt đến lại mang ý nghĩa đặc biệt đối với những gia đình không còn đủ sức lao động.

Trong số những gia đình được hỗ trợ có ông Vi Văn Thế, hộ neo đơn, mắc bệnh hiểm nghèo và đã mất sức lao động. Hơn 2 sào lúa chiêm xuân bước vào thời điểm thu hoạch nếu không gặt kịp sẽ ảnh hưởng đến năng suất. Chỉ trong một buổi, với sự chung tay của lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và các đơn vị phối hợp, toàn bộ diện tích lúa đã được thu hoạch, vận chuyển về tận nhà.

Tuổi trẻ Mường Mìn tổ chức lễ ra quân triển khai “Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID”; ký kết biên bản ghi nhớ các nội dung kết nghĩa với Cụm thi đua số 7 giai đoạn 2026-2030 theo Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”; thực hiện chương trình “Em nuôi của Đoàn” năm học 2025-2026, hỗ trợ tiền và thuốc cho 7 em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Cùng với đó là các hoạt động ra quân dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; vệ sinh các thôn, bản, khu phố, cổng trường, cơ quan, đơn vị; vận động thanh thiếu nhi trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ rừng; duy trì thường xuyên các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Chương trình tình nguyện mùa đông”...

Theo Bí thư Đoàn xã Mường Mìn Phạm Thế Đạt, mỗi công trình, phần việc của tuổi trẻ đều hướng tới mục tiêu chăm lo đời sống Nhân dân, đồng thời góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Tinh thần xung kích ấy cũng được tuổi trẻ xã Bá Thước thể hiện rõ nét trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện mùa hè xanh năm 2026. Trên địa bàn thôn Chiềng Lau, các đội hình thanh niên tình nguyện đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, giúp người dân địa phương.

Các ĐVTN đã lắp đặt 3 bóng đèn năng lượng mặt trời, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi đi lại vào ban đêm. Đồng thời, phối hợp cải tạo 1km đường giao thông nội thôn đã xuống cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân. Bên cạnh đó, lực lượng đoàn viên còn tổ chức tổng dọn vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa và sân bóng của thôn.

Song song với các công trình hạ tầng, chương trình an sinh xã hội cũng được Đoàn xã Bá Thước quan tâm triển khai. Đoàn xã phối hợp với các đơn vị trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt; trao 10 suất quà cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn và nhiều phần quà ý nghĩa tới bà con Nhân dân trên địa bàn. Những món quà không lớn về vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Bí thư Đoàn xã Bá Thước Lò Tuấn Nam cho rằng, các công trình, phần việc của thanh niên không chỉ mang lại giá trị thiết thực mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức đoàn với các đơn vị đồng hành, lan tỏa hình ảnh đẹp của màu áo xanh tình nguyện. Qua đó, tuổi trẻ tiếp tục đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, XDNTM và nâng cao đời sống cho người dân địa phương.

Thực tế cho thấy, phong trào thanh niên tình nguyện ở Thanh Hóa nhiều năm qua luôn đồng hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từng địa phương, nhất là địa bàn các xã miền núi của tỉnh. Nhiều mô hình sáng tạo được triển khai và nhân rộng như “Con đường bích họa”, “Vườn hoa thanh niên”, “Đường hoa thanh niên”, “Cột điện nở hoa”... góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng không gian sống văn minh.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai trên 2.250 công trình, phần việc thanh niên với tổng nguồn lực hơn 7,5 tỷ đồng, thu hút trên 150.000 lượt ĐVTN tham gia. Toàn tỉnh triển khai 125 công trình thanh niên, duy trì 510 đội hình thanh niên tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Cùng với đó, ĐVTN đồng loạt ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh”, thu gom trên 35 tấn rác thải, nạo vét 25km kênh mương nội đồng và trồng mới gần 300.000 cây xanh...

Từ những việc làm thiết thực, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện ngày càng gần gũi với người dân, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ vì cộng đồng, để lại những dấu ấn tốt đẹp trên mỗi bản làng vùng cao xứ Thanh.

Bài và ảnh: Gia Bảo