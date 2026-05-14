Hơn 4.300 hồ sơ được xử lý, chứng thực trên hệ thống Kiosk thông minh

Sau một tháng đi vào hoạt động, đã có 4.360 hồ sơ được xử lý, chứng thực trên hệ thống Kiosk thông minh đang vận hành thí điểm tại 10 đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Người dân hào hứng trải nghiệm thực hiện thủ tục hành chính trên Kiosk thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Công an tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hà Phương).

10 đơn vị được lựa chọn vận hành hệ thống Kiosk thông minh gồm: Bộ phận một cửa Công an tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường: Hạc Thành, Hàm Rồng, Đông Sơn, Đông Quang, Đông Tiến, Sầm Sơn, Hoằng Hóa, Triệu Sơn, Kim Tân.

Các thủ tục hành chính được xử lý trên các Kiosk thông minh chủ yếu liên quan đến chứng thực chữ ký; chứng thực bản sao từ bản chính; cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh; nhóm liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký khai tử; các thủ tục về cư trú; cấp đổi thẻ căn cước; cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; cấp phiếu lý lịch tư pháp và nhiều thủ tục thiết yếu khác.

Bước đầu, mô hình đã phát huy hiệu quả, mang lại nhiều tiện ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, giúp người dân có thể chủ động thao tác nộp hồ sơ ngay tại thiết bị mà không cần chờ đợi tại quầy giao dịch. Thời gian thực hiện mỗi hồ sơ trung bình khoảng từ 2 đến 5 phút tùy loại thủ tục hành chính, rút ngắn đáng kể so với phương thức truyền thống.

Đáng chú ý, việc đưa các Kiosk vào vận hành đã góp phần giảm khoảng 48% lượng hồ sơ thực hiện trực tiếp tại quầy, qua đó giảm áp lực cho cán bộ tại các đơn vị thí điểm, giúp cán bộ, công chức có thêm thời gian xử lý các hồ sơ phức tạp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Tại điểm triển khai, các đơn vị đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng Kiosk, đặc biệt là với người lớn tuổi hoặc chưa quen với công nghệ. Đa số người dân sau khi sử dụng Kiosk đều đánh giá tích cực về tính tiện lợi của hệ thống.

Với những kết quả bước đầu, thời gian tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) và đơn vị phát triển phần mềm - Công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghệ Phương Đông sẽ tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hiện có và nghiên cứu đề xuất mở rộng triển khai tại các địa điểm phù hợp.

Linh Hương