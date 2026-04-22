Hơn 37.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ sẽ được hỗ trợ khởi nghiệp

LP (Nguồn UBND tỉnh)
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035". Đề án đặt mục tiêu khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần phát triển kinh tế dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hơn 37.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ sẽ được hỗ trợ khởi nghiệp

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND về thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”. Đề án đặt mục tiêu khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần phát triển kinh tế dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hơn 37.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ sẽ được hỗ trợ khởi nghiệp

Thành viên Tổ hợp tác Táy Dóo (xã Xuân Chinh) cùng nhau thêu dệt các sản phẩm.

Kế hoạch được triển khai qua hai giai đoạn: 2026-2030 và 2031-2035, tập trung vào việc cụ thể hóa các mục tiêu phù hợp với thực tiễn địa phương. Trọng tâm của đề án là nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về vai trò của kinh tế tư nhân dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo Đề án, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ có:

-37.000 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ được tuyên truyền, tư vấn và trợ giúp pháp lý.

-3.700 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh được đào tạo chuyên sâu về kiến thức và kỹ năng kinh doanh.

-Phấn đấu tỷ lệ nữ giám đốc hoặc chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt 35%.

-Hỗ trợ ít nhất 1.125 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Đề án đặc biệt chú trọng đến các đối tượng phụ nữ thuộc hộ nghèo, phụ nữ khuyết tật, người dân tộc thiểu số và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các hoạt động hỗ trợ bao gồm tư vấn tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi, quỹ khởi nghiệp và hướng dẫn thực hiện các dự án sinh kế bền vững (chuyển đổi xanh).

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành liên quan như Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương... triển khai đồng bộ các giải pháp.

Tỉnh cũng khuyến khích phát triển mạng lưới các Hiệp hội, Câu lạc bộ doanh nhân nữ và kết nối các tập đoàn lớn tham gia vào hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thông qua các chương trình cố vấn và đầu tư.

LP (Nguồn UBND tỉnh)

