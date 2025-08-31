(Baothanhhoa.vn) - Chiều 31/8, xã Tây Đô tổ chức trao quà cho người dân trên địa bàn theo chủ trương tại Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ về việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hơn 27.400 người dân xã Tây Đô được nhận quà Tết Độc lập

Người dân xã Tây Đô nhận quà Tết Độc lập ở nhà văn hóa thôn.

Trong dịp này, xã Tây Đô đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách; xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, tổ chức chi trả, tặng quà cho Nhân dân trên địa bàn xã kịp thời, an toàn, chính xác, đúng đối tượng, không để xảy ra tiêu cực, nhầm lẫn, thất thoát.

Đồng thời xã đã thành lập 10 Tổ tặng quà của Chính phủ cho Nhân dân trên địa bàn xã.

Xã Tây Đô cấp phát quà cho Nhân dân.

Theo rà soát, trên địa bàn xã Tây Đô có 27.441 người dân được nhận quà trong dịp này. Xã phấn đấu hoàn thành việc trao quà chậm nhất đến ngày 1/9 để người dân vui Tết Độc lập.

Món quà thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người dân, nhất là các gia đình còn khó khăn. Người dân trên địa bàn xã đều bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền.

