Hơn 12 tỷ đồng xây dựng cầu bản Na Pọng 3, xã Na Mèo

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về chủ trương đầu tư xây dựng cầu bản Na Pọng 3, xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa, với tổng mức đầu tư không quá 12,90 tỷ đồng.

Mục tiêu nhằm giải quyết tình trạng ngập lụt và chia cắt giao thông cục bộ trên tuyến khi có mưa, lũ xảy ra; Đồng thơi từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch được duyệt, nâng cao năng lực vận tải, lưu thông hàng hóa và tạo điều kiện phát triển khu vực xã Na Mèo; Tạo động lực thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa nói chung và xã Na Mèo nói riêng.

Cụ thể, xây dựng mới cầu bản Na Pọng 3 bằng bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực theo TCVN 11823:2017, tải trọng thiết kế HL93, người đi bộ 3x10-3 MPa; Đường đầu cầu theo quy mô đường theo quy hoạch và vuốt nối phù hợp với bề rộng cầu, đường hiện trạng.

Theo kế hoạch, năm 2026 hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; Trong năm 2027 thực hiện công tác đầu tư dự án, hoàn thành thi công, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình.

Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án Đầu tư xây dựng cầu bản Na Pọng 3, xã Na Mèo, tỉnh Thanh Hóa trình cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Trong quá trình lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, chủ đầu tư, đơn vị thẩm định nếu phát hiện chủ trương đầu tư có nội dung chưa phù hợp với quy hoạch có liên quan, các quy định của pháp luật, không đảm bảo khả thi, không hiệu quả, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí thì phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi trình phê duyệt dự án; Tổ chức triển khai thực hiện dự án đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định hiện hành của pháp luật; hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Giải ngân nguồn vốn được giao đảm bảo tiến độ quy định; Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo đúng quy định.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)