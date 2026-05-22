Phát huy sức mạnh đại đoàn kết từ những giá trị tốt đẹp của Phật giáo

Chiều 22/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức buổi gặp mặt và chúc mừng các chức sắc, chức việc Phật giáo toàn tỉnh nhân dịp Lễ Phật đản (Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026).

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Về phía Giáo hội Phật giáo, có Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa; Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, cùng các chư tôn đức tăng, ni, trụ trì các chùa, thiền viện trong toàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh gửi lời chúc chư tôn đức tăng ni và đồng bào phật tử đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị, tiếp tục chung sức xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh Thanh Hóa vẫn đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực nhờ sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có sự đồng hành quan trọng của đồng bào Phật giáo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, những kết quả đạt được có sự đóng góp quan trọng của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể tăng ni, phật tử trên địa bàn. Dưới sự hướng dẫn của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sự phối hợp của các cấp ủy, chính quyền, Phật giáo Thanh Hóa đã phát huy tốt truyền thống yêu nước, tinh thần “hộ quốc an dân”, vận động tăng ni, phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phong trào “Xây dựng chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn giá trị truyền thống và phát huy vai trò của các cơ sở Phật giáo trong đời sống cộng đồng. Nhiều ngôi chùa trở thành địa chỉ sinh hoạt văn hóa tâm linh, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo của tăng ni, phật tử được triển khai hiệu quả, thiết thực. Từ năm 2022 đến nay, Phật giáo trong tỉnh đã vận động, quyên góp trên 102 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Đặc biệt, đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 74 căn nhà cho hộ nghèo theo Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí mong muốn thời gian tới, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng toàn thể tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động Phật giáo diễn ra đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng chính đáng của Nhân dân; đồng thời phối hợp tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 và các hoạt động trong Tuần lễ Phật đản năm 2026 bảo đảm trang trọng, an toàn, ý nghĩa.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, Thượng tọa Thích Tâm Định, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh trân trọng cảm ơn những tình cảm mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, sở, ngành cấp tỉnh; cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh đã dành cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa cùng các chư tôn đức tăng, ni, trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Phật giáo Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực phấn đấu, tinh tấn để xây dựng tổ chức vững mạnh. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn nâng cao nhận thức của tăng ni, phật tử và quần chúng Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, là các quy định về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo, bài trừ mê tín dị đoan; tham gia đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để chống phá làm phương hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoà bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc và uy tín Phật giáo Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã tặng hoa chúc mừng toàn thể chức sắc, tăng, ni, phật tử trong toàn tỉnh đón một mùa Phật đản an lạc, bình an và hoan hỉ.

Lê Hợi