Tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Sáng 22/5, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo viên Công an tỉnh phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm hội nghị phường Hạc Thành và kết nối trực tuyến tới điểm cầu 165 xã, phường còn lại trên địa bàn toàn tỉnh.

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025 (Luật số 117/2025/QH15) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2026.

So với Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 (Luật số 29/2018/QH14), luật mới ban hành có nhiều nội dung mới, đáng chú ý, góp phần tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; bảo đảm sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật của Nhà nước ta với điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, ký kết.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Công tác bảo vệ bí mật nhà nước là một nội dung trọng yếu của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia; có quan hệ trực tiếp đến việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bảo vệ bí mật nhà nước không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, của mỗi cơ quan, tổ chức và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Để hội nghị đạt được các mục tiêu đề ra và để công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới có chuyển biến thực chất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Khẩn trương rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm quy chế, nội quy, quy trình bảo vệ bí mật nhà nước. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, mạng máy tính, internet, mạng viễn thông, mạng xã hội và các nền tảng số. Tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh và xử lý vi phạm. Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và bảo đảm điều kiện phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh đã chỉ rõ những yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước, nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; đồng thời yêu cầu cán bộ trực tiếp quản lý, phụ trách công tác bảo vệ bí mật nhà nước thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về bảo mật, chủ động rà soát, kiểm tra phát hiện, kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo đơn vị các biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định.

Tiếp đó, các đồng chí báo cáo viên của Công an tỉnh đã quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và nhiều nội dung quan trọng khác.

Linh Hương