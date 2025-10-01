Hôm nay, Thanh Hóa tiếp tục có mưa to, cảnh báo nguy cơ sạt lở cao

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 01/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Thời điểm hiện tại, một số tỉnh như: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ và ven biển Thanh Hóa, Nghệ An vẫn đang có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Dự báo trong sáng nay, số điểm mưa to sẽ xảy ra cục bộ, có nơi mưa trên 80 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An chủ yếu mưa rào ngắt quãng.

Cũng theo các bản tin cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau 2 ngày mưa lớn với lượng mưa hàng trăm mm, nền đất đồi núi ở miền Bắc đang ở trạng thái bão hòa, ẩm lớn, rất dễ gây ra sạt lở.

Trong sáng nay, hàng trăm điểm có nguy cơ sạt lở ở mức cao đến rất cao, tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ và vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An. Người dân ven đồi núi cần cảnh giác với các dấu hiệu sạt lở đất.

Đến chiều nay, miền Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có những khoảng tạnh ráo và có nắng, nhiệt độ tăng lên mức 28 - 32 độ C. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đang trong giai đoạn giảm mưa.

Trong hôm nay, mưa rải rác vào chiều tối, hầu hết là lượng nhỏ. Một vài điểm có thể xuất hiện mưa to kèm lốc sét. Mưa giảm, nắng lên cũng làm cho nhiệt độ ở các khu vực này tăng hơn những ngày trước.

LP