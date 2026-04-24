Hôm nay Quốc hội khóa XVI bế mạc, thông qua 11 nghị quyết đặc biệt quan trọng

Hôm nay, Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua 11 nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về kế hoạch tài chính, vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; sau đó họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Hôm nay (24/4), Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua 11 nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt .

Sau đó, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ nhất.

Cụ thể, theo nội dung chương trình, buổi sáng, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng, bao gồm: Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Cùng với đó là Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Ngoài ra, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt .

Dự kiến từ 10 giờ, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc./.

Theo TTXVN