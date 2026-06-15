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Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

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Đại hội mang chủ đề: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ,” truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới;” xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

Đại hội mang chủ đề: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ,” truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới;” xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ ngày 15-17/6 tại Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội), với sự tham dự của 458 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh cả nước và khoảng 150 đại biểu khách mời là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động và đại biểu tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.

Đại hội mang chủ đề: Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ,” truyền thống “Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi mới;” xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội là sự kiện chính trị-xã hội đặc biệt quan trọng; tập trung thảo luận, quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều mục tiêu trọng tâm. Trong đó, phấn đấu phát triển trên 85% đối tượng đủ điều kiện vào Hội; hằng năm có trên 90% tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ; xóa hết hộ cựu chiến binh nghèo theo tiêu chí mới của Chính phủ; từ 70-75% hội viên trong độ tuổi lao động được tư vấn, hỗ trợ việc làm; đồng thời hoàn thành số hóa 100% dữ liệu về tổ chức và hội viên trên môi trường số.../.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#hội cựu chiến binh #Việt nam #Trung Thành #Đại hội đại biểu #Toàn quốc #Bộ đội cụ hồ #Xuất sắc #Đoàn kết #nhiệm vụ #Lực lượng vũ trang

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