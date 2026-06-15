Góp phần đưa tiếng nói của phụ nữ Thanh Hóa đến với diễn đàn lớn nhất của phụ nữ cả nước

Sáng 15/6, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Thanh Hóa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV diễn ra từ ngày 17 đến 18/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Dự đại hội có 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các lực lượng phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo và các lĩnh vực hoạt động khác nhau trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Với chủ đề “Phụ nữ Việt Nam phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; thúc đẩy bình đẳng giới, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, Đại hội sẽ đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác hội, phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội có ý nghĩa quan trọng khi xem xét, thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ hội nhằm khắc phục triệt để những bất cập trong thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của mô hình tổ chức mới.

Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV và các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV gồm 18 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 749 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong số 60 tham luận gửi tới Đại hội, Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Thanh Hóa có 1 tham luận với nội dung “Công tác hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc.

Đồng chí khẳng định, đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của mỗi cá nhân đại biểu, mà còn là niềm vinh dự của phụ nữ Thanh Hóa; đồng thời là trách nhiệm lớn lao trước hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, mang tính đột phá, vì thế đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và kinh nghiệm thực tiễn, tham gia đóng góp tích cực vào các nội dung của Đại hội.

Mỗi đại biểu chủ động nghiên cứu kỹ các văn kiện, tham gia thảo luận với tinh thần dân chủ, xây dựng, đóng góp những ý kiến thiết thực, tâm huyết nhằm góp phần hoàn thiện các mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ công tác hội trong nhiệm kỳ mới. Nguyễn Hồng Phong Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Đồng thời, mỗi đại biểu phát huy vai trò cầu nối giữa hội viên, phụ nữ trong tỉnh với Đại hội, phản ánh đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, nhất là những vấn đề xuất phát từ thực tiễn cơ sở. Qua đó, góp phần đưa tiếng nói của phụ nữ Thanh Hóa đến với diễn đàn lớn nhất của phụ nữ cả nước.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, cùng với việc tham gia các nội dung của Đại hội, các đại biểu trong đoàn đại biểu phụ nữ Thanh Hóa tranh thủ cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các địa phương, đơn vị trong cả nước; nghiên cứu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, những giải pháp hiệu quả trong công tác hội và phong trào phụ nữ để vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội trong thời gian tới.

Lê Hà