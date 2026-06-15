Xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị khen thưởng

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Nguyễn Hoài Anh yêu cầu việc xét thi đua, khen thưởng phải khách quan, công bằng, xứng đáng với thành tích của mỗi tập thể, cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Sáng 15/6, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐ-KT) tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ lần thứ nhất, năm 2026 để xét chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị tặng Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, UBND tỉnh và Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐ-KT tỉnh đã thông qua danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua của Chính phủ, UBND tỉnh; Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Lê Ngọc Hợp thông qua danh sách đề nghị khen thưởng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại phiên họp.

Trên cơ sở danh sách được đề nghị tặng thưởng, các đại biểu tham dự phiên họp đã thảo luận, đánh giá khách quan dựa trên các tiêu chí, quy định về xét TĐ-KT.

Qua đó, các thành viên Hội đồng TĐ-KT tỉnh thống nhất đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 12 cá nhân; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 72 cá nhân; tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 6 tập thể.

Phiên họp cũng đã thống nhất đề xuất công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 21 cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐ-KT tỉnh Nguyễn Hoài Anh cơ bản thống nhất với danh sách đề xuất tặng thưởng các danh hiệu và cho ý kiến vào một số trường hợp cụ thể.

Đồng chí nêu rõ: Việc đề xuất và khen thưởng chính xác, kịp thời sẽ tác động tích cực tới các hoạt động thi đua yêu nước, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi tổ chức, cá nhân, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Vì vậy, việc xét TĐ-KT phải được thực hiện trên tinh thần khách quan, công bằng, xứng đáng với thành tích của mỗi tập thể, cá nhân. Những cá nhân, tập thể được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, xuất sắc, có đóng góp tích cực cho đơn vị công tác và sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - anh ninh của tỉnh.

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