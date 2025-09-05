Hôm nay, hơn 950.000 học sinh toàn tỉnh bước vào năm học mới

Hôm nay (5/9), cùng với hàng triệu học sinh cả nước, hơn 950.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hân hoan chào đón lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

Ảnh minh họa.

Năm nay, lễ khai giảng năm học mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức đồng thời với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT). Buổi lễ diễn ra từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và kết nối trực tuyến đến tất cả các cơ sở giáo dục, từ mầm non đến đại học trong cả nước.

Để lễ khai giảng diễn ra trang trọng, đúng kế hoạch, Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường học chuẩn bị tốt nhất các điều kiện từ cơ sở vật chất đến nguồn nhân lực phục vụ năm học mới. Từ 7 giờ 15 phút đến 7 giờ 55 phút các đơn vị trường học trong tỉnh tập trung, ổn định tổ chức, đón học sinh đầu cấp; văn nghệ chào mừng (nếu có); tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; phát biểu chào mừng năm học mới của hiệu trưởng nhà trường. Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, Trường THCS Trần Mai Ninh (phường Hạc Thành) tham gia điểm cầu trực tuyến kết nối truyền hình ảnh, không khí lễ khai giảng về điểm cầu chính. Đối với các cơ sở giáo dục còn lại trong tỉnh theo dõi lễ kỷ niệm và khai giảng năm học 2025-2026 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày 5/9 cũng là ngày học đầu tiên của học kỳ I năm học 2025-2026.

Phong Sắc