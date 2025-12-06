Hotline: 0822.173.636   |

Pháp luật

Hội thi tìm hiểu pháp luật ở Trường PTDT Nội trú THCS Thường Xuân

Tối 05/12, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với UBND xã Thường Xuân tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS Thường Xuân.

Dự hội thi có đại diện Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, lãnh đạo xã Thường Xuân, các thầy cô giáo cùng đông đảo phụ huynh và học sinh nhà trường.

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Cầm Bá Tường, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN). Hội thi được triển khai theo Nội dung 02, Tiểu dự án 01, Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021 - 2025. Nhiệm vụ của nội dung là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, đặc biệt đối với thanh thiếu niên vùng đồng bào DTTS&MN, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật của mỗi người dân, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội.

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh nói chung và xã Thường Xuân nói riêng được triển khai thường xuyên, đồng bộ với nhiều hình thức phong phú như tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh - truyền hình, tổ chức tập huấn, cấp phát tài liệu, xây dựng tủ sách pháp luật, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật... Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giữ vững trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng DTTS&MN nói chung, xã Thường Xuân nói riêng, việc tổ chức hội thi tìm hiểu tại Trường Phổ thông DTNT THCS Thường Xuân nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh giao lưu, cập nhật kiến thức pháp luật, đồng thời hình thành thói quen chủ động tìm hiểu và tuân thủ pháp luật. Trong ảnh: BTC trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự

Tham gia hội thi có 4 đội đại diện cho các khối lớp 6, 7, 8, 9 với tên gọi: Hoa Ban Trắng; Nhánh Lan Rừng; Hoa Sim biên giới; Quế Ngọc, mỗi đội gồm 5 thành viên. Các đội trải qua 3 phần thi: Chào hỏi; Hỏi - Đáp kiến thức pháp luật; Trình diễn tiểu phẩm.

Các đội bước vào phần thi chào hỏi.

Phần tiểu phẩm với chủ đề “Nói không với bạo lực gia đình”.

Ở phần tiểu phẩm, các đội đã mang đến những màn trình diễn sinh động, phản ánh các quy định của Luật Trẻ em, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng, chống ma túy và các quy định liên quan đến phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... Những tiết mục sân khấu hóa với tiểu phẩm như: Con muốn đến trường; An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà; Nói không với bạo lực gia đình; Tôi đã hiểu rồi;....tạo không khí thi đua sôi nổi, hấp dẫn, dễ nhớ, dễ hiểu.

Trích tiểu phẩm “Tôi đã hiểu rồi” của đội thi Quế Ngọc với chủ đề phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Hội thi không chỉ giúp học sinh bổ sung kiến thức pháp luật, rèn kỹ năng xử lý tình huống, bảo vệ bản thân trong học đường và đời sống, mà còn góp phần nâng cao sự tự tin, khả năng giao tiếp và tinh thần chủ động học tập pháp luật của học sinh vùng đồng bào DTTS.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích cho các đội thi. Đội Quế Ngọc (học sinh lớp 9) dành giải Nhất, khán giả ấn tượng với tiểu phẩm: “Tôi đã hiểu rồi”, về chủ đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống mà các thành viên trong đội xuất sắc thể hiện.

Ông Cầm Bá Tường, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh trao giải Nhất cho đội Quế Ngọc.

hội tụ thông minh