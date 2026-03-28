Hội thao kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao thành công tốt đẹp

(Baothanhhoa.vn) - Thành công của Hội thao kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam sẽ là động lực tinh thần quan trọng, góp phần cổ vũ đội ngũ làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đổi mới tư duy tham mưu; lan tỏa tinh thần thể thao, tinh thần thi đua yêu nước vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng trao giải nhất, nhì, ba nội dung đôi nam nữ pickleball.

Chiều 28/3, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Hội thao kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2026) đã chính thức bế mạc.

Hội thao thu hút trên 200 vận động viên (VĐV) là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao đến từ các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương tham gia. Các vận động viên thi đấu ở các môn bóng bàn, cầu lông, pickleball.

Các vận động viên tham gia hội thao.

Qua các nội dung thi đấu, các VĐV đã cho thấy tinh thần thi đua sôi nổi, ý chí quyết tâm cao, sự chuẩn bị nghiêm túc và chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng lên. Nhiều VĐV đã thể hiện bản lĩnh, kỹ thuật tốt, tinh thần đồng đội cao, để lại nhiều hình ảnh đẹp, ấn tượng, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện TDTT, nâng cao thể lực, sức bền, ý chí cho những người làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng trao giải nhất, nhì, ba nội dung đôi nam nữ môn bóng bàn.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự; Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng trao giải nhất, nhì, ba nội dung đôi nữ môn cầu lông.

Đây cũng là dịp để cán bộ, viên chức và người lao động ngành văn hóa, thể thao và du lịch giao lưu, rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe phục vụ công tác chuyên môn, đồng thời ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng và phát triển của ngành TDTT. Hoạt động còn góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn ngành.

Kết thúc hội thao, Ban Tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cùng huy chương, phần thưởng ở các nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ các môn bóng bàn, cầu lông, pickleball.

