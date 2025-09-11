Hội thảo khoa học quốc gia công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng trong kỷ nguyên mới

Chiều 11/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận (TG&DV) Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Công tác TG&DV của Đảng trong kỷ nguyên mới”.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Công an Thanh Hóa.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Bộ Công an đến 34 điểm cầu Công an tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban TG&DV Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Dự hội thảo tại điểm cầu Công an Thanh Hóa có đại diện lãnh đạo Ban TG&DV Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Trường Chính trị tỉnh.

TG&DV là lĩnh vực quan trọng cấu thành công tác tư tưởng của Đảng với mục đích trọng yếu và trên hết là tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân cùng chung sức, đồng lòng thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố các mối quan hệ trong công tác MTTQ, các đoàn thể, địa phương.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Công an Thanh Hóa.

Trong bối cảnh mới, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ, cùng xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác TG&DV đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới vừa nặng nề, vừa cấp bách. Do đó, công tác TG&DV không chỉ “đi trước - mở đường, đi cùng - thực hiện, đi sau - tổng kết”, mà còn phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện cả về tư duy, nội dung cũng như phương thức thực hiện để tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng vượt qua khó khăn, thách thức, kiên định mục tiêu phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Để làm rõ hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của công tác TG&DV, hội thảo “Công tác TG&DV của Đảng trong kỷ nguyên mới” được tổ chức nhằm tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn; xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của công tác TG&DV trong kỷ nguyên mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; đồng thời cung cấp luận cứ khoa học phục vụ việc xây dựng Văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Công an Thanh Hóa.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã tham luận, tập trung làm rõ các nội dung liên quan đến việc vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác TG&DV trong bối cảnh chuyển đổi số; vị trí, vai trò của công tác TG&DV trong kỷ nguyên mới; vai trò của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, truyền thông đa nền tảng trong nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng; dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước có thể tác động trực tiếp đến công tác TG&DV, đề xuất định hướng chiến lược phù hợp; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về hợp nhất Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận thành Ban TG&DV; thực trạng, vai trò, chức năng của công tác TG&DV tại cấp xã và kiến nghị điều chỉnh phù hợp.

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban TG&DV Trung ương nhấn mạnh: Việc tổ chức hội thảo là rất cần thiết trong giai đoạn Ban TG&DV các cấp đang chuyển mình mạnh mẽ cùng cả nước bước vào giai đoạn mới.

Để đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, đồng chí đề nghị Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban TG&DV Trung ương đề nghị các chuyên gia, nhà khoa học, các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò của công tác TG&DV, không ngừng đổi mới tư duy, nâng tầm các hoạt động, nhất là công tác tham mưu chiến lược với Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị. Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính dự báo trong xây dựng và củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đội ngũ làm công tác TG&DV trong tình tình mới, nhất là ở các xã, phường, đặc khu đang gặp khó khăn khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, cần đổi mới phương pháp bồi dưỡng, đào tạo và phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp trong nội bộ ngành TG&DV, công tác phối hợp trong các cơ quan Đảng, công tác phối hợp giữa Ban TG&DV với các ban, bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội.

Cùng với phát huy hiệu quả khoa học công nghệ, tận dụng tối đa khoa học công nghệ để đẩy mạnh phát triển công tác TG&DV, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban TG&DV Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị làm tốt công tác hội nhập quốc tế về TG&DV để đẩy mạnh thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và để các nước trên thế giới hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương, chính sách của Việt Nam, từ đó tiếp tục củng cố vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tố Phương