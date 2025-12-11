Hội Nông dân Thanh Hóa sẵn sàng cho đại hội nhiệm kỳ mới

Những ngày này, Hội Nông dân (HND) tỉnh Thanh Hóa đang tích cực chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức trong 2 ngày (14 và 15/12/2025). Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đại hội cơ bản đã hoàn tất.

166/166 HND xã, phường đã hoàn thành đại hội trong tháng 10/2025.

Về kết quả đại hội cấp cơ sở, đại hội HND cấp xã đảm bảo nội dung, đúng quy định và Điều lệ Hội. 166/166 HND xã, phường đã hoàn thành đại hội trong tháng 10/2025.

Theo đánh giá từ HND tỉnh, các đại hội được tổ chức trang trọng, dân chủ, đúng điều lệ, quy định, với sự tham gia của gần 20.000 đại biểu chính thức đại diện cho gần 500 nghìn hội viên nông dân các xã, phường trong toàn tỉnh.

Gian hàng của HND xã Quảng Phú tại Đại hội HND xã Quảng Phú.

Điểm nổi bật trong đại hội HND cấp xã, phường nhiệm kỳ 2025-2030 đó là các đơn vị đã tổ chức thành công các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm hàng hóa tiêu biểu của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động của Hội và phong trào nông dân, những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh do hội viên nông dân làm chủ tập trung sản xuất thi đua chào mừng đại hội.

Hiện nay, HND tỉnh Thanh Hóa đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu HND tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị tổ chức đại hội, phát động thi đua chào mừng đại hội trong toàn hệ thống Hội và hội viên nông dân toàn tỉnh với những công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Chú trọng xây dựng các văn kiện trình đại hội và thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự bảo đảm dân chủ, khách quan, bám sát Điều lệ HND Việt Nam, hướng dẫn của Trung ương Hội và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Báo cáo chính trị trình Đại hội XII đã được Ban Chấp hành HND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 chuẩn bị công phu, chu đáo. Dự thảo báo cáo được tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh, Ban Thường vụ Trung ương HND Việt Nam; các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan và của các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt Tỉnh hội; đặc biệt là sự định hướng, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ HND Việt Nam sau trình duyệt.

Phó Chủ tịch HND tỉnh Vũ Tiến Dũng cho biết: "Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và hội viên nông dân nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội HND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028; đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới. Từ đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương".

Hoàng Lan