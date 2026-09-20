Hội Nông dân hỗ trợ vốn liên kết sản xuất VietGAP

Sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP không chỉ là thay đổi phương thức canh tác, chăn nuôi mà còn đòi hỏi tổ chức lại toàn bộ quá trình sản xuất, từ giống, vật tư đầu vào, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh đến thu hoạch, sơ chế, bảo quản, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm. Quá trình này cần nguồn lực đầu tư tương đối lớn, trong khi nhiều hộ nông dân còn hạn chế về vốn và khả năng tiếp cận các nguồn tín dụng. Đây là một trong những rào cản khiến sản xuất an toàn, quy mô hàng hóa chưa phát triển tương xứng.

Mô hình trồng dưa vàng trong nhà màng, nhà lưới theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Hồ Vương.

Từ thực tế đó, Hội Nông dân tỉnh đã phát huy vai trò cầu nối, định hướng hội viên tiếp cận nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, đồng thời vận động, tập hợp nông dân tham gia tổ hợp tác (THT), HTX và các dự án liên kết sản xuất. Điểm quan trọng là vốn vay không tách rời phương án sản xuất mà được gắn với từng dự án, từng nhóm hộ và mục tiêu cụ thể. Qua đó, không chỉ tạo thêm nguồn lực đầu tư mà còn hình thành phương thức sản xuất có tổ chức, cùng quy trình kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và từng bước liên kết đầu ra.

Năm 2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân 500 triệu đồng cho 5 hộ thuộc HTX Sản xuất và Chế biến gà quê Xuân Hồng (xã Thọ Xuân) thực hiện dự án liên kết các hộ chăn nuôi gà theo tiêu chuẩn VietGAP. Nguồn vốn giúp các hộ đầu tư mở rộng sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đồng thời tăng cường liên kết trong chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm. Các thành viên HTX tổ chức chăn nuôi theo quy trình khép kín, chú trọng giống, thức ăn, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, giết mổ, bảo quản và truy xuất nguồn gốc. Nhờ đó, tỷ lệ gà sống đạt trên 95%, năng suất tăng bình quân 15 - 20% so với phương pháp truyền thống. Bình quân mỗi năm, HTX xuất bán hơn 400 tấn gà thương phẩm, doanh thu hơn 35 tỷ đồng, lợi nhuận từ 6 - 7 tỷ đồng; thu nhập của người chăn nuôi tăng thêm khoảng 10 - 15 triệu đồng/1.000 con gà mỗi năm. Việc sản phẩm gà thịt được cấp chứng nhận VietGAP không chỉ khẳng định chất lượng, an toàn mà còn tạo điều kiện để HTX xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ.

Ông Trịnh Phú Tuân, giám đốc HTX cho biết: “Việc tham gia mô hình đã giúp các thành viên từng bước thay đổi tư duy, từ chăn nuôi nhỏ lẻ chuyển sang sản xuất theo mô hình HTX. Quy trình chăn nuôi ngày càng được chuẩn hóa, có sổ sách ghi chép, truy xuất nguồn gốc và hiệu quả sản xuất được nâng lên. HTX tiếp tục tập huấn cho xã viên, duy trì nghiêm quy trình VietGAP, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường”.

Không chỉ trong chăn nuôi, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh còn tạo động lực phát triển các mô hình trồng trọt theo hướng hàng hóa. Năm 2026, Chi hội Nông dân nghề nghiệp trồng dưa vàng chất lượng cao xã Hồ Vương được Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho vay 1 tỷ đồng để 10 hộ thực hiện dự án trồng dưa vàng trong nhà lưới theo quy trình VietGAP. Nguồn vốn giúp các hộ đầu tư sản xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và liên kết trong quá trình canh tác. Đến nay, chi hội có 5ha dưa vàng được chứng nhận VietGAP. Nếu trước đây, một ha rau màu sản xuất theo phương pháp truyền thống cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm thì sản xuất theo VietGAP đã nâng lên khoảng 350 triệu đồng/ha/năm.

Hiệu quả của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh không chỉ nằm ở việc cung cấp thêm nguồn vốn cho hội viên mà quan trọng hơn là góp phần thay đổi tư duy, thúc đẩy tổ chức lại sản xuất của nông dân. Thông qua nguồn vốn, Hội Nông dân có điều kiện tập hợp hội viên, xây dựng các mô hình liên kết, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, nâng cao ý thức về chất lượng và an toàn thực phẩm, đồng thời từng bước kết nối sản xuất với thị trường.

Từ năm 2020 đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã hỗ trợ 127 THT, HTX vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền 129,7 tỷ đồng, cho 715 hộ vay. Trong đó, nhiều sản phẩm nông nghiệp được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Từ đầu năm 2026 đến nay, quỹ đã giải ngân 9,1 tỷ đồng cho 99 hộ thuộc 18 THT, HTX trên địa bàn tỉnh; đồng thời trao giấy chứng nhận VietGAP cho 2 sản phẩm nông sản tại xã Công Chính và Hồ Vương.

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tiếp tục ưu tiên vốn cho các mô hình sản xuất an toàn, VietGAP, hữu cơ, an toàn sinh học; gắn hỗ trợ vốn với xây dựng THT, HTX và phát triển chuỗi giá trị. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển giao khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn quy trình sản xuất và hỗ trợ xây dựng thương hiệu, kết nối đầu ra. Qua đó, nâng cao hiệu quả nguồn vốn, phát huy vai trò của Hội Nông dân trong đồng hành cùng hội viên phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa, an toàn, xanh và bền vững.

Bài và ảnh: Lan Hương