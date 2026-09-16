Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa tổ chức 2 đoàn kiểm tra tại 53 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra số 2, kiểm tra công tác bảo đảm ATTP tại Nhà hàng Vựa Hải sản Lê Gia, phường Hạc Thành.

Theo kế hoạch, các đoàn tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện cơ sở vật chất, khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm; nguồn gốc nguyên liệu và các quy định liên quan.

Qua kiểm tra, các đoàn không chỉ phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm mà còn hướng dẫn cơ sở nhận diện nguy cơ, kịp thời khắc phục những tồn tại trong quá trình kinh doanh, góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm trong bảo đảm an toàn thực phẩm.

Không chỉ phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm, các đoàn kiểm tra còn hướng dẫn cơ sở nhận diện nguy cơ.

Ông Đoàn Văn Quang, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra số 2, cho biết: “Qua kiểm tra bước đầu, nhìn chung các cơ sở đã thực hiện khá tốt các quy định về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn chưa thực hiện nghiêm các điều kiện về vệ sinh cơ sở, thực hành bảo đảm an toàn thực phẩm và kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu đầu vào. Đoàn kiểm tra sẽ tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo, đồng thời tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định”.

Tô Hà