Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm

UBND tỉnh vừa có công văn về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Ảnh minh họa.

Theo đó, các sở, ngành, đơn vị, UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Tăng cường thông tin, truyền thông, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm, chú trọng cảnh báo nguy cơ đối với thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm giả, thực phẩm hết hạn sử dụng, không bảo đảm chất lượng.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm theo nguyên tắc quản lý dựa trên nguy cơ, tập trung vào các cơ sở, sản phẩm có nguy cơ cao, cơ sở có dấu hiệu vi phạm, đã được cảnh báo hoặc có phản ánh. Qua đó, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

Sở Y tế tăng cường quản lý, kiểm tra, hậu kiểm đối với các sản phẩm, nhóm sản phẩm, cơ sở thuộc phạm vi quản lý của ngành y tế, tập trung vào nhóm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dành cho các nhóm đối tượng nhạy cảm, chú trọng sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không có chứng từ, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt hoặc không có Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tích cực phối hợp với cơ quan truyền thông nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật kiến thức về an toàn thực phẩm, hướng dẫn người dân lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ, góp phần bảo vệ sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng. Kiểm soát an toàn thực phẩm trong suốt quá trình từ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển; chú trọng quản lý các yếu tố đầu vào có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm như việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi.

Sở Công Thương tăng cường quản lý, kiểm tra, hậu kiểm đối với các sản phẩm, nhóm sản phẩm, cơ sở thuộc phạm vi quản lý của ngành; chú trọng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và các loại hình thuộc phạm vi quản lý. Chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động nắm bắt thông tin, kiểm tra, kiểm soát và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn, thường xuyên giám sát việc thực hiện quy trình cung cấp thực phẩm chặt chẽ từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào, đến quá trình sơ chế, bảo quản, chế biến, cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục.

Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, điều tra và xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc và các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm có dấu hiệu tội phạm; chú trọng các hành vi vi phạm trên môi trường mạng, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tăng cường thông tin, tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm theo hướng thiết thực, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhóm nguy cơ.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phân công, phân cấp được giao.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)