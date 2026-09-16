Ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh nem ống ở Như Thanh

Từ việc quan tâm đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, đến việc cải tiến, nâng tầm mẫu mã, bao bì và đẩy mạnh quảng bá sản phẩm trên các trang mạng xã hội, đã giúp các hộ làm nem ống ở xã Như Thanh nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và đưa nghề làm nem ống ngày càng phát triển.

Cơ sở sản xuất nem ống của gia đình ông Lê Hữu An, thôn Bến Sung 2, xã Như Thanh tích cực ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất.

Đến thăm cơ sở sản xuất nem ống An Cúc của gia đình ông Lê Hữu An, thôn Bến Sung 2, xã Như Thanh, hiện đang là cao điểm các nhân công làm việc hết công suất, để kịp cho các đơn đặt hàng. Chia sẻ về nghề, ông An cho biết: Cơ sở sản xuất đi vào hoạt động từ năm 2016, trong quá trình sản xuất, gia đình luôn chú trọng đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các công đoạn như lựa chọn thịt lợn làm nem cũng phải là thịt sạch, tươi ngon, sau đó được sơ chế rồi đưa vào máy thái nhỏ, tẩm ướp với các loại gia vị tỏi, ớt, hạt tiêu. Còn ống luồng để đóng gói nem cũng được chọn lựa, cắt khúc và làm sạch cẩn thận. Nem khi đóng gói trong ống luồng sẽ giữ cố định bằng dây đay, để nem được lên men và chín hoàn toàn tự nhiên. Từ cách làm đó, nem ống luôn giữ được hương vị thơm ngon.

Bên cạnh đó, để nâng cao năng suất, chất lượng và tiết kiệm thời gian, chi phí, những năm gần đây, cơ sở sản xuất nem ống An Cúc còn chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị, phục vụ cho quá trình sản xuất, như máy xay thịt, máy trộn thịt, máy hút chân không, máy thái tỏi, hệ thống tủ làm mát. Cùng với đó, với việc thực hiện dán tem truy xuất nguồn gốc (QR code), người tiêu dùng có thể quét mã để kiểm tra toàn bộ quy trình sản xuất, thời hạn sử dụng sản phẩm. Ngoài ra, để bắt nhịp với xu hướng của thị trường trong thời đại công nghệ số, ngoài việc tiêu thụ sản phẩm tại các cửa hàng bán lẻ, đại lý truyền thống, bán buôn... cơ sở còn quảng bá sản phẩm trên các trang mạng xã hội như, zalo, facebook... Các sản phẩm nem ống được thiết kế mẫu mã đẹp, đầy đủ thông tin. Nhờ đó, sản phẩm được đông đảo khách hàng biết đến và tìm mua.

Theo thống kê, trên địa bàn xã Như Thanh hiện có 9 cơ sở sản xuất nem ống, đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh. Nếu như trước đây người dân chủ yếu làm nghề theo phương pháp thủ công nên năng suất, chất lượng sản phẩm không cao, lại vất vả, thì nay, cùng với sự phát triển của khoa học và công nghệ, máy móc đã từng bước được đưa vào quy trình sản xuất, giúp người làm giảm bớt được rất nhiều công đoạn, giảm chi phí nhưng năng suất, chất lượng lại cao hơn, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.

Để đưa nghề làm nem ống ngày càng phát triển, xã Như Thanh đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn để các hộ làm nghề thực hiện nghiêm quy trình bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, hướng đến xây dựng sản phẩm OCOP. Cùng với đó là khuyến khích các cơ sở sản xuất ứng dụng khoa học – công nghệ, đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất; tổ chức các hội nghị, chương trình tập huấn và hướng dẫn người dân làm nghề tham gia vào các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, livestream bán sản phẩm và quảng bá trên các kênh truyền thông và nền tảng số như tiktok, facebook, zalo... Từ đó, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt