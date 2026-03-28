Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông Chiến lược Quốc tế 2026: Thế giới đối mặt biến động và chiến tranh thông tin

Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông Chiến lược Quốc tế 2026 đã khai mạc ngày 27/3 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, với sự tham dự của các quan chức cấp cao đến từ 38 quốc gia.

Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông Chiến lược Quốc tế lần thứ 5 (STRATCOM 2026) đang diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Anadolu.

Hơn 60 quan chức cấp cao, trong đó có 11 bộ trưởng đến từ 10 quốc gia, sẽ tham gia các phiên thảo luận xoay quanh chủ đề “Gián đoạn trong hệ thống quốc tế: Khủng hoảng, diễn ngôn và tìm kiếm trật tự”. Hội nghị tập trung đánh giá những biến động cấu trúc trong hệ thống toàn cầu, các cuộc khủng hoảng phát sinh và cách tiếp cận khu vực nhằm duy trì ổn định quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz cảnh báo tình trạng bất ổn toàn cầu gia tăng, các cuộc xung đột và thông tin sai lệch đang tái định hình chính trị quốc tế, nhấn mạnh vai trò thiết yếu của truyền thông chiến lược trong quản trị. Ông cho rằng trật tự thế giới sau Chiến tranh Thế giới thứ hai đang chịu áp lực khi sự thay đổi quyền lực vượt xa khả năng thích ứng của các thể chế, trong khi các khủng hoảng chồng chéo về an ninh, kinh tế, khí hậu và di cư đang trở thành đặc điểm thường xuyên của đời sống chính trị toàn cầu.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yilmaz phát biểu tại STRATCOM 2026. Ảnh: Prizrenpost.

Ông Yilmaz nêu căng thẳng Israel–Mỹ–Iran là mối đe dọa lớn đối với ổn định khu vực và toàn cầu, đồng thời thông tin rằng ,Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy một lệnh ngừng bắn thông qua ngoại giao do Tổng thống Recep Tayyip Erdogan dẫn dắt. Ông cũng chỉ trích các hành động của Israel tại Gaza, Bờ Tây, Liban và Syria, kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường phản đối các vi phạm luật pháp quốc tế.

Nhấn mạnh xu hướng xung đột hiện đại ngày càng chịu tác động từ thông tin sai lệch và nội dung trí tuệ nhân tạo, ông Yilmaz cho rằng chiến tranh thông tin và hạn chế tiếp cận truyền thông đang làm phức tạp khả năng tiếp cận thông tin đáng tin cậy.

Cùng quan điểm, ông Burhanettin Duran, người đứng đầu cơ quan truyền thông của Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, nhận định hội nghị đã trở thành “một thương hiệu quốc tế”, thu hút sự chú ý toàn cầu. Ông nhấn mạnh trong thời đại hiện nay, truyền thông chiến lược, các điểm nóng xung đột và khủng hoảng không thể tách rời, thông tin ngày nay đã trở thành công cụ trực tiếp của quyền lực và cạnh tranh. Ông Duran nhấn mạnh rằng “các mối đe dọa không xuất hiện bằng xe tăng mà bằng các xu hướng mới, không đến bằng đạn dược mà bằng sự thao túng”, khẳng định việc bảo vệ sự thật quan trọng không kém bảo vệ biên giới vật lý trong cấu trúc an ninh mới.

Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông Chiến lược Quốc tế lần thứ 5 thảo luận về các thách thức toàn cầu, xung đột khu vực và vai trò của truyền thông chiến lược trong quản trị và ổn định quốc tế. Ảnh: Report.az.

Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông Chiến lược Quốc tế 2026 được đánh giá là diễn đàn quan trọng nhằm tăng cường hợp tác giữa các chính phủ, truyền thông, giới học thuật và xã hội dân sự, tìm kiếm giải pháp ứng phó với những thách thức và rủi ro toàn cầu trong kỷ nguyên thông tin.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu