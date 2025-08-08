(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8/8, Hội đồng Nhân dân xã Quảng Bình khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2, Kỳ họp chuyên đề, nhằm thảo luận và Nghị quyết một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2025 và nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp đã quyết nghị thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND xã 6 tháng cuối năm 2025; Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2025 với 20 chỉ tiêu chủ yếu là: Thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu; tổng sản lượng lương thực đạt và vượt 10.012 tấn, giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 169 triệu đồng, sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy hải sản đạt 907 tấn; Tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia đạt 100%, giải quyết việc làm mới cho 566 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 81%, 100% khu dân cư đạt văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85% trở lên; An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đươc giữ vững...

Hội đồng Nhân dân xã Quảng Bình kỳ họp thứ 2 thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Tại Kỳ họp cũng đã Nghị quyết thông qua dự toán thu, chi ngân sách năm 2025; Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2025, Nghị quyết về giao biên chế cán bộ công chức, lao động hợp đồng xã năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Văn Chinh (CTV)


Từ khóa: xã Quảng Bình Nghị quyết HĐND Nhân dân Kỳ họp thứ 2 Thảo luận Phát triển kinh tế quan trọng Thu nhập bình quân đầu người Cuối năm

