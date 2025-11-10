Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phân bổ 3,3 tỷ đồng cho người dân ảnh hưởng bão số 13

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định triển khai đợt cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ người dân các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi, những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13 và hoàn lưu sau bão gây ra.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phân bổ 3,3 tỷ đồng cho người dân ảnh hưởng bão số 13

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định triển khai đợt cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ người dân các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi, những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13 và hoàn lưu sau bão gây ra.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phân bổ 3,3 tỷ đồng cho người dân ảnh hưởng bão số 13

Để kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiên tai, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định phân bổ tổng trị giá tiền mặt và hàng hóa hơn 3,3 tỷ đồng cho 3 tỉnh, bao gồm tiền mặt và hàng hóa: Đắk Lắk: 1,155 tỷ đồng, 48.000 gói bột lọc nước P&G; Gia Lai: 1,71 tỷ đồng; Quảng Ngãi: 445 triệu đồng.

Nguồn kinh phí được trích từ tài khoản cứu trợ H2025 của Trung ương Hội mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và nguồn viện trợ của Dự án “Nước uống sạch cho cộng đồng” do Công ty Procter & Gamble (P&G) tài trợ thông qua tổ chức Americares.

Ước tính thiệt hại ban đầu do bão số 13 và hoàn lưu bão là 7.846,35 tỷ đồng, tăng 40,5 tỷ đồng so với chiều 9/11, trong đó Quảng Ngãi 306,65 tỷ đồng, Gia Lai 5.209 tỷ đồng, Đắk Lắk 2.299 tỷ đồng, Lâm Đồng 31,7 tỷ đồng.

Các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Hội chữ thập đỏ #Việt nam #Bão số 13 #người dân #Quảng ngãi #Thiệt hại nặng nề #Phân bổ #Gia lai #Quyết định #Địa phương

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Thay đổi nhận thức về việc đọc sách và hình thành thói quen đọc sách trong học sinh là nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ sở giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Với ý nghĩa đó, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng mô hình...
Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) là một hệ thống phần mềm trực tuyến với nhiều tính năng hiện hữu giúp kết nối nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng trong các trường học, thực tế nhiều tính năng của SLLĐT vẫn chưa được khai...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh