Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phân bổ 3,3 tỷ đồng cho người dân ảnh hưởng bão số 13

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định triển khai đợt cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ người dân các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi, những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão số 13 và hoàn lưu sau bão gây ra.

Để kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiên tai, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định phân bổ tổng trị giá tiền mặt và hàng hóa hơn 3,3 tỷ đồng cho 3 tỉnh, bao gồm tiền mặt và hàng hóa: Đắk Lắk: 1,155 tỷ đồng, 48.000 gói bột lọc nước P&G; Gia Lai: 1,71 tỷ đồng; Quảng Ngãi: 445 triệu đồng.

Nguồn kinh phí được trích từ tài khoản cứu trợ H2025 của Trung ương Hội mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và nguồn viện trợ của Dự án “Nước uống sạch cho cộng đồng” do Công ty Procter & Gamble (P&G) tài trợ thông qua tổ chức Americares.

Ước tính thiệt hại ban đầu do bão số 13 và hoàn lưu bão là 7.846,35 tỷ đồng, tăng 40,5 tỷ đồng so với chiều 9/11, trong đó Quảng Ngãi 306,65 tỷ đồng, Gia Lai 5.209 tỷ đồng, Đắk Lắk 2.299 tỷ đồng, Lâm Đồng 31,7 tỷ đồng.

Các địa phương hiện đang tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.

Theo TTXVN