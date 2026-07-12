Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Nga Sơn

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nga Sơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Qua việc triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ đó đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 ngày càng đi vào chiều sâu.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến xã Nga Sơn giai đoạn 2020-2025.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của người nông dân trong phát triển kinh tế đất nước. Bác từng nhấn mạnh: “Nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh". Từ chỉ dạy của Bác, anh Mai Văn Mạnh ở thôn Trung Đoài đã không ngừng nỗ lực vươn lên, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, đồng thời sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bà con cùng hỗ trợ nhau phát triển.

Anh Mạnh chia sẻ: "Năm 2015, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi trở về quê hương với nhiều trăn trở lập thân, lập nghiệp. Nhận thấy tiềm năng đất đai tại địa phương, tôi tìm tòi, nghiên cứu mô hình sản xuất phù hợp để phát triển kinh tế".

Từ một khu đất khô cằn, vườn tạp kém hiệu quả, bằng ý chí và sự kiên trì, anh đã cải tạo, đầu tư hơn 70 triệu đồng xây dựng nhà màng, nhà lưới để trồng dưa vàng. Sau thời gian triển khai, mô hình 1ha dưa vàng cho năng suất khoảng 30 tấn/ha, anh tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất lên 2ha với 2.030 gốc dưa vàng, doanh thu đạt trên 300 triệu đồng/năm.

Không chỉ là nông dân làm kinh tế giỏi, anh Mạnh còn là đảng viên gương mẫu, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn phát triển sản xuất. Mô hình của anh đã tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng và 40 - 60 lao động thời vụ, thu nhập từ 200.000 - 300.000 đồng/ngày công.

Thời gian qua, Đảng ủy xã Nga Sơn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nên đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với chuyên đề hằng năm và toàn khóa, nhất là đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ hằng tháng của các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện các vấn đề trọng tâm. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã lấy kết quả thực hiện nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá nhận xét, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Với việc tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01, qua 1 năm triển khai đã tạo động lực, sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời, giúp xã Nga Sơn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Nổi bật trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với khối lượng công việc lớn và nhiều nhiệm vụ mới phát sinh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực như: “Ngày thứ 7, chủ nhật hướng về cơ sở”, “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điều hành công việc... Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công từng bước đi vào nền nếp; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 95,3% và đã tổ chức tập huấn ứng dụng AI và chuyển đổi số cho 80 cán bộ, công chức, viên chức, qua đó từng bước hình thành tư duy quản trị hiện đại, nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Trong quá trình triển khai, nhiều cán bộ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới phương pháp làm việc gắn với chuyển đổi số và phục vụ Nhân dân. Tiêu biểu như Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nga Thanh Mai Thị Duyến đã ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý, lưu trữ hồ sơ điện tử; hỗ trợ giáo viên cập nhật dữ liệu trên hệ thống thông tin ngành, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trong nhà trường.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực, lan tỏa và ngày càng đi vào chiều sâu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nga Sơn Đào Vũ Việt, cho biết: "Đảng ủy xã tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng AI; nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chất lượng phục vụ Nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; giữ vững đoàn kết nội bộ, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương".

Bài và ảnh: Lê Phượng