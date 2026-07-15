Ông Lê Khắc Phú - người cao tuổi gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Ở tuổi ngoài 70, khi phần lớn mọi người chọn cuộc sống an nhàn, vui vầy bên con cháu, ông Lê Khắc Phú, hội viên Hội Người cao tuổi phường Đông Sơn vẫn miệt mài lao động, phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp.

Mô hình kinh tế của ông Lê Khắc Phú mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Thanh Huê

Với quan niệm “Còn sức khỏe là còn lao động”, ông đã xây dựng thành công mô hình kinh tế tổng hợp trên diện tích 3,5ha, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Trước khi trở thành một “lão nông” thực thụ, ông Phú đã có 34 năm cống hiến trong ngành tòa án. Năm 2016, sau khi hoàn thành nhiệm vụ và nhận quyết định nghỉ hưu, ông không chọn nghỉ ngơi mà quyết định bắt tay vào phát triển kinh tế trên diện tích đất nông nghiệp nhận thầu. Ban đầu, với quy mô 1ha, ông trồng hơn 1.000 gốc cam Vinh, bưởi Diễn, ổi lê Đài Loan, kết hợp chăn nuôi hơn 100 con lợn thịt, lợn rừng, lợn mán cùng hàng trăm con gà, chim bồ câu. Nhờ tinh thần chịu khó học hỏi, chủ động áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mô hình từng bước mang lại hiệu quả. Từ kết quả đạt được, ông tiếp tục mở rộng quy mô, chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị sản xuất.

Những năm gần đây, ông thuê và nhận chuyển nhượng diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang của người dân, nâng tổng diện tích trang trại lên 3,5ha. Trong đó, 1ha được duy trì sản xuất lúa ST25; diện tích còn lại trồng các loại cây dược liệu như cúc hoa, sắn dây, kim ngân, cà gai leo, hoài sơn, măng lục trúc, cốt khí, cây đau xương... Theo ông Phú, đây là những loại cây phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, cho năng suất ổn định và có thị trường tiêu thụ.

Để nâng cao giá trị sản phẩm, ông đầu tư máy sấy, máy hút chân không phục vụ sơ chế, bảo quản dược liệu sau thu hoạch. Hiện nay, sản phẩm của trang trại được sử dụng làm nguyên liệu cho phòng chẩn trị y học cổ truyền của gia đình và cung cấp cho thị trường. Sau khi trừ chi phí, mô hình mang lại lợi nhuận 300 triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, trang trại của ông còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động với thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng; đồng thời giải quyết việc làm thời vụ cho 20 lao động địa phương. Là lương y nhiều năm gắn bó với y học cổ truyền, ông luôn tận tâm khám, chữa bệnh cho Nhân dân; đồng thời tích cực tham gia công tác Hội Người cao tuổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, góp phần giúp nhiều hộ vươn lên ổn định cuộc sống.

Chia sẻ về động lực gắn bó với lao động, ông Lê Khắc Phú cho biết: "Lao động giúp tôi rèn luyện sức khỏe, có thêm niềm vui trong cuộc sống. Tôi nghĩ đơn giản rằng, hạnh phúc nhất của cuộc đời là tuổi cao nhưng vẫn được làm việc, cống hiến, được làm những việc có ích cho gia đình, cho con cháu, cho cuộc đời”.

Với tinh thần cần cù, chủ động trong lao động sản xuất và mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mô hình kinh tế tổng hợp của ông Lê Khắc Phú mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương. Ông là tấm gương tiêu biểu trong phong trào “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi”, góp phần lan tỏa tinh thần “Tuổi cao - gương sáng” trên địa bàn phường Đông Sơn.

Thanh Huê