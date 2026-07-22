Tốc độ đô thị hóa áp lực lên hệ thống giao thông tĩnh

Tốc độ đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn quốc, Thanh Hóa cũng không phải ngoại lệ. Sự gia tăng về dân số, phương tiện tham gia giao thông cũng như nhu cầu đi lại của người dân vượt xa khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông hiện tại, ngày một tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông, nhất là hệ thống giao thông tĩnh.

Xe đậu tràn lan trước chung cư Ruby, phường Hạc Thành. Ảnh: Khánh Huyền

Có con học ở Trường Tiểu học Điện Biên 1, thuộc tuyến đường Phan Chu Trinh nên trong năm học gần như ngày nào chị Nguyễn Thị Hương cũng khá chật vật để tìm chỗ đậu xe ô tô chờ đón con. Chị Hương cho biết: “Vào khung giờ từ 16h30 đến 17h15 là thời điểm tan trường, phụ huynh đi đón con rất đông nhưng nhà trường mới chỉ bố trí khu vực đậu đỗ cho xe máy. Thêm vào đó, tuyến đường vốn có rất nhiều cơ quan, ngân hàng, cơ sở kinh doanh, hàng ngày lưu lượng người qua lại đông, các phương tiện xe ô tô của những đơn vị này cũng đã đậu kín trên vỉa hè, không còn đủ chỗ cho phụ huynh đậu đỗ tạm để vào đón con”. Nhiều hôm, chị Hương phải để xe tận quảng trường Lam Sơn rồi đi bộ vào trường đón con, rất bất tiện.

Việc thiếu các điểm đậu đỗ xe công cộng cũng dễ dàng bắt gặp tại nhiều tuyến đường thuộc nội đô như: Trần Phú, Ba Đình, Quang Trung, Bà Triệu... Đặc biệt, vào những ngày thời tiết xấu, mưa, lạnh thì tình trạng này càng nghiêm trọng.

Thực tế này không chỉ làm giảm năng lực lưu thông của hệ thống giao thông hiện hữu mà còn kéo theo những hạn chế như: phương tiện chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để đậu đỗ xe ô tô, gây mất mỹ quan đô thị, ùn tắc giao thông, khiến cho công tác giải tỏa vi phạm lòng đường, vỉa hè vẫn không thể giải quyết triệt để. Tồn tại này có thể thấy rõ tại các chung cư trên địa bàn phường Hạc Thành.

Tại chung cư Ruby, dù có tầng hầm để trông giữ xe nhưng do diện tích chỉ đủ chỗ cho xe máy nên các hộ dân sinh sống tại tòa nhà phải tự tìm vị trí để đậu đỗ ô tô. Điều này dẫn tới tình trạng xe ô tô đậu đỗ tràn lan dọc 2 bên các tuyến đường gần khu chung cư. Thậm chí, nhiều chủ xe do không tìm được vị trí đã đậu ngay cạnh biển báo cấm đỗ dù biết là vi phạm.

Ông Lê Ngọc Hà, Trưởng Phòng Quy hoạch, Kiến trúc và Phát triển đô thị, Sở Xây dựng Thanh Hóa, cho biết: “Với dân số hơn 4,3 triệu người, hiện nay Thanh Hóa là tỉnh có số dân đông xếp thứ 8 cả nước. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đang có hơn 215 nghìn xe ô tô và gần 2.570.859 mô tô, xe máy. Việc gia tăng đột biến phương tiện cá nhân, nhất là số lượng xe ô tô như hiện nay đang gây áp lực rất lớn lên hạ tầng giao thông đô thị”.

Giao thông tĩnh vốn là một bộ phận của kết cấu hạ tầng giao thông đô thị. Trong tiến trình phát triển giao thông, nếu đường sá, cầu cống quyết định khả năng lưu thông thì hệ thống bến bãi, điểm đỗ xe là điều kiện để tổ chức giao thông một cách khoa học, giảm ùn tắc và nâng cao chất lượng không gian đô thị. Do đó, việc gỡ nút thắt giao thông tĩnh không chỉ đơn thuần là giải quyết “điểm nghẽn” bãi đậu đỗ xe công cộng, ùn tắc giao thông, mà là một trong những giải pháp quan trọng để Thanh Hóa kiến tạo một đô thị văn minh, hiện đại. Vì vậy, những năm qua tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm đến quy hoạch hệ thống giao thông và tổ chức bến bãi, điểm đậu đỗ xe công cộng. Tuy nhiên, do tốc độ đô thị hóa diễn ra quá nhanh, trong khi quỹ đất dành cho giao thông có hạn, chưa theo kịp tốc độ phát triển.

“Sở Xây dựng đang rà soát quy hoạch để tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng quy hoạch các phân khu, trong đó ưu tiên vùng “lõi”, nội đô tập trung các chung cư và lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, trên cơ sở tận dụng diện tích còn lại, các công sở dôi dư sau sáp nhập để bổ sung vào quy hoạch làm bãi đậu đỗ xe ô tô, đảm bảo diện tích bãi đậu đỗ xe ô tô thuộc khu vực 1 bình quân đạt từ 4m2 đến 5,2m2/ người. Mặt khác, nghiên cứu, tính toán phương án chuẩn bị xây dựng quy hoạch đô thị tại khu vực vùng ven, mở dư địa phát triển không gian ngầm và bãi đỗ xe thông minh. Qua đó, từng bước giảm áp lực đô thị hóa nhưng vẫn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Lê Ngọc Hà chia sẻ thêm.

Khánh Huyền