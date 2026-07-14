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Khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động để khống chế vụ cháy trong đêm

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(Baothanhhoa.vn) - Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động tham gia xử lý vụ cháy nhà kho tại Công ty TNHH MTV tự động hóa máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng.

Khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động để khống chế vụ cháy trong đêm

Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động tham gia xử lý vụ cháy nhà kho tại Công ty TNHH MTV tự động hóa máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng.

Khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động để khống chế vụ cháy trong đêm

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp cùng lực lượng cơ động triển khai mũi chữa cháy tại khu vực tầng 2 nhà kho.

Trước đó, vào khoảng 19h51 ngày 13/7, tại khu vực tầng 2, nhà kho của Công ty TNHH MTV tự động hóa máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam xảy ra một vụ cháy.

Khu vực cháy chủ yếu là nơi chứa nhiều vật dụng dễ cháy như giấy bìa carton, xăng, dầu dự trữ... nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, vượt quá khả năng xử lý của lực lượng chữa cháy tại chỗ.

Khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động để khống chế vụ cháy trong đêm

Các cán bộ, chiến sĩ PCCC và CNCH triển khai lăng vòi, phun nước áp lực cao nhằm giảm nhiệt độ vùng cháy, ngăn cháy lan.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và công an địa phương đã huy động khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 20 phương tiện chuyên dụng khẩn trương tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy.

Khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động để khống chế vụ cháy trong đêm

Lực lượng cảnh sát giao thông triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông cho xe chữa cháy tiếp cận hiện trường, thực hiện nhiệm vụ.

Khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động để khống chế vụ cháy trong đêm

Khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động để khống chế vụ cháy trong đêm

Do phải chịu nhiệt độ cao trong thời gian dài, một phần mái của nhà kho đã có dấu hiệu gãy đổ. Lực lượng chữa cháy tăng cường hệ thống lăng vòi, gia tăng áp lực nước để dập tắt từng phần đám cháy.

Khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động để khống chế vụ cháy trong đêm

Xe thang đã được huy động để triển khai phun nước áp lực cao trực diện vào đám cháy.

Đại tá Tống Xuân Tân, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết: “Qua đánh giá, đây là vụ cháy lớn, có tính chất phức tạp do khu vực cháy có kết cấu khung thép và mái tôn, sau thời gian dài chịu nhiệt cao đã có hiện tượng gãy đổ, sập mái. Do đó, phương án chữa cháy được triển khai theo hướng khoanh vùng, cô lập đám cháy, sau đó tiến hành dập tắt từng phần đám cháy”.

Khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động để khống chế vụ cháy trong đêm

Khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ được huy động để khống chế vụ cháy trong đêm

Các mũi chữa cháy tích cực phun nước làm mát những khu vực lửa đã được khống chế nhằm ngăn đám cháy bùng phát trở lại.

Sau gần 4 giờ triển khai các phương án chữa cháy, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đang tiếp tục triển khai các biện pháp dập tắt hoàn toàn đám cháy và ngăn chặn cháy lan.

Nhóm Phóng viên

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    Khoảng 19h51 tối nay (13/7), công nhân phát hiện cháy tại tầng 2 nhà kho của Công ty TNHH MTV tự động hoá máy giầy Toàn Thịnh Việt Nam ở Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng. Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bùng phát dữ dội.

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#Cảnh sát PCCC #công an tỉnh Thanh Hóa #Khu công nghiệp #Chữa cháy #Cán bộ #phường Hàm Rồng #Tây bắc #Cảnh sát giao thông #Cảnh sát cơ động #chiến sĩ

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