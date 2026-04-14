Hoằng Châu phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân

Với việc tập trung chỉ đạo, khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, đồng thời tập trung phát triển dịch vụ - thương mại và các ngành nghề nông thôn, nhờ đó, thu nhập của người dân Hoằng Châu hiện đã đạt 75 triệu đồng/người/năm, hộ nghèo giảm xuống còn 0,41 %.

Nuôi tôm theo hướng công nghệ cao đem lại thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân xã Hoằng Châu.

Nhận thấy nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao (CNC) đem lại hiệu quả kinh tế vượt trội so với các hình thức nuôi trước đó, năm 2018, ông Lê Văn Phương, thôn Châu Triều quyết định chuyển hướng đầu tư sang nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng CNC. Nuôi theo hình thức này, đòi hỏi vốn đầu tư lớn nên bước đầu, ông chỉ nuôi thử nghiệm 1ha. Áp dụng công nghệ nuôi tôm này, gia đình ông thực hiện theo 3 giai đoạn trong nhà lưới, mỗi giai đoạn từ 25 - 30 ngày. Sau 1 năm thực hiện hình thức nuôi này, nuôi tôm trong nhà lưới, đem lại khoản lợi nhuận cho gia đình ông hàng trăm triệu đồng/ha/năm, cao hơn nhiều lần so với hình thức nuôi quảng canh cải tiến.

Từ hiệu quả của việc nuôi tôm ứng dụng CNC, ông tiếp tục đầu tư, mở rộng diện tích lên 14ha và chia thành 3 khu vực nuôi, trong đó có 1 khu diện tích 1ha dùng để ươm giống. Hiện nay, 2 khu vực nuôi tôm thành phẩm, diện tích 13ha, mỗi năm đem lại khoản lợi nhuận cho gia đình ông từ 2 - 3 tỷ đồng/năm.

Trên diện tích đất thầu 50 năm, ông Lê Văn Thắng, thôn Đình Sen đã phát triển thành công mô hình kinh tế trang trại, đem lại hiệu quả thu nhập cho gia đình mỗi năm gần 1 tỷ đồng. Ông Thắng cho biết: "Năm 2004, tôi đứng ra nhận thầu hơn 1ha đất để phát triển mô hình chăn nuôi gà, lợn. Để mô hình sớm phát huy hiệu quả, tôi đã đầu tư, cải tạo làm thành các khu chuồng chăn nuôi lợn nái, lợn sữa và gà đẻ trứng".

Theo ông Thắng, nuôi lợn nái mỗi năm đẻ 2 lứa, mỗi lứa đẻ từ 7 - 10 lợn con. Với giá bán lợn sữa hiện nay từ 1,2 - 1,4 triệu đồng/con, 1 con lợn mẹ sẽ cho thu nhập từ 16,8 - 20,8 triệu đồng/năm. Như vậy, 50 con lợn nái sinh sản cho khoản thu nhập từ 840 triệu- 1 tỷ 40 triệu đồng/năm. Ngoài nuôi lợn, gia đình ông còn nuôi thêm khoảng 1,7 vạn gà đẻ trứng/lứa, mỗi lứa nuôi cho thêm khoản thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Xã Hoằng Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Hoằng Thắng, Hoằng Lưu, Hoằng Phong và Hoằng Châu. Sau khi ổn định tổ chức bộ máy mới, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác, địa phương tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Trên tinh thần đó, ngoài tuyên truyền, vận động người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ tập trung đất đai, tạo điều kiện để liên kết, bao tiêu sản phẩm, xã đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ vào quá trình sản xuất. Đến nay, ngoài việc đã đưa các giống lúa lai, lúa thuần năng suất, chất lượng hiệu quả cao vào gieo cấy, Hoằng Châu còn tích tụ, liên kết với nhiều doanh nghiệp trồng khoai tây, bí xanh, ớt xuất khẩu, ngô ngọt, dưa hấu, dưa bao tử... với diện tích gần 100ha. Từ việc liên kết, sau khi trừ chi phí đem lại lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/ha/vụ. Đặc biệt, với việc xây dựng, phát triển hơn 62,5ha sản xuất quy mô lớn, ứng dụng CNC đã đem lại giá trị thu nhập cao gấp nhiều lần so với phương thức sản xuất truyền thống.

Trên diện tích hơn 1.000ha nuôi trồng thủy sản, các hộ nuôi đã áp dụng các hình thức nuôi quảng canh và bán thâm canh... Trong đó, nuôi theo hướng CNC trên bạt, trong nhà lưới gần 200ha. Các hình thức nuôi này đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Riêng nuôi tôm thẻ chân trắng áp dụng công nghệ trong nhà lưới cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/ha/năm. Từ hiệu quả của các hình thức nuôi trồng thủy sản đã góp phần đưa giá trị thu nhập trên ha đất canh tác của Hoằng Châu đến thời điểm này đạt 400 triệu đồng/ha/năm.

Với lợi thế có 3 chợ truyền thống, đặc biệt chợ Chùa - trung tâm thương mại lớn phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân các xã thuộc vùng Đông Nam đã tạo điều kiện để Hoằng Châu phát triển kinh doanh dịch vụ - thương mại. Đến nay, toàn xã có 780 hộ kinh doanh cá thể, kinh doanh dịch vụ, nhiều cơ sở sản xuất gạch không nung, mộc, gò, hàn, thợ xây... hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. Trên địa bàn xã hiện có hàng chục doanh nghiệp đang hoạt động ở các lĩnh vực như nông nghiệp, dịch vụ thương mại, xây dựng, cơ khí, may gia công... tạo nhiều việc làm tại chỗ cho người dân địa phương. Riêng Tập đoàn Nam Ích Thái - Thắng đã thu hút gần 2.100 lao động với mức thu nhập 7 - 8 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, phong trào đi xuất khẩu lao động và lao động trong độ tuổi đi làm tại các doanh nghiệp trong tỉnh cũng phát triển nhanh với số lượng hàng trăm lao động.

Nhờ quan tâm, đa dạng hóa các loại hình phát triển kinh tế nên thu nhập của bình quân đầu người trong xã hiện đã đạt 75 triệu đồng/năm (số liệu cuối năm 2025). Khi thu nhập của người dân được nâng cao sẽ tạo điều kiện để Hoằng Châu thực hiện các tiêu chí, đảm bảo đến năm 2028 xã về đích xã NTM như lộ trình.

Bài và ảnh: Minh Lý