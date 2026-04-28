Hồ Vương khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang

Trước thực trạng một số diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn còn bỏ hoang hoặc sản xuất kém hiệu quả, UBND xã Hồ Vương đã ban hành kế hoạch cải tạo, sử dụng diện tích đất sâu trũng nhằm khai thác tối đa tiềm năng đất đai, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền vững.

Khu vực gò Mui, thôn Lục Sơn, xã Hồ Vương bị bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên.

Là địa phương có truyền thống sản xuất nông nghiệp, trên địa bàn xã Hồ Vương hiện có khoảng 1.146ha đất sản xuất nông nghiệp, bao gồm: 678ha đất trồng lúa, 125ha đất trồng cói và 201ha các loại cây trồng khác. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy vẫn còn khoảng 53ha đất nông nghiệp đang bị bỏ hoang, trong đó diện tích đất sản xuất lúa là 43ha chủ yếu ở các thôn khu vực Nga Hải, Nga Thành, Nga Giáp (cũ) và diện tích cói 10ha địa bàn Nga Liên (cũ). Nguyên nhân của tình trạng này được xác định là do điều kiện địa hình sâu trũng, thường xuyên ngập úng, khó đưa cơ giới hóa vào sản xuất; hệ thống thủy lợi chưa đồng bộ; tình trạng sinh vật gây hại như chuột, ốc bươu vàng phát triển mạnh; một số diện tích bị nhiễm mặn, ô nhiễm nguồn nước. Cùng với đó là sự chuyển dịch lao động nông thôn sang các lĩnh vực khác khiến thiếu hụt nhân lực sản xuất...

Ông Phạm Bá Bốn, Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Vương, cho biết: “Tình trạng nông dân bỏ ruộng hoang không chỉ gây lãng phí đất đai mà còn làm công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất nông nghiệp ở địa phương bị ảnh hưởng. Một số hộ dân dù vẫn bám ruộng nhưng không tha thiết sản xuất đã ảnh hưởng tới quá trình XDNTM của địa phương, nhất là việc hoàn thành tiêu chí sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn”.

Khu vực gò Mui, thôn Lục Sơn vốn là vùng sản xuất lúa nhưng địa hình sâu trũng nên hầu như người dân chỉ sản xuất được vụ xuân còn vụ mùa bỏ hoang. Những năm gần đây, khi thời tiết biến động, thiên tai xảy ra thường xuyên và thiếu hụt lao động trong sản xuất nông nghiệp, thì người dân có ruộng ở khu vực gò Mui bỏ không sản xuất. Theo quan sát, hiện nay toàn bộ khu vực bị bỏ hoang, cỏ, cói hoang mọc um tùm gây lãng phí tài nguyên. Một số hộ dân đã chuyển đổi sang mô hình nuôi trồng thủy sản hoặc tích tụ để phát triển trang trại tổng hợp song do hạ tầng thủy lợi, giao thông chưa được đầu tư phù hợp nên hiệu quả kinh tế không được như kỳ vọng.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở một số vùng sản xuất lúa, cói của địa phương. Trước thực tế đó, UBND xã tiến hành rà soát, khảo sát, phân loại cụ thể từng khu vực đất sâu trũng theo mức độ ngập nước, điều kiện sản xuất và đặc điểm từng xứ đồng... nhằm xây dựng phương án sử dụng đất phù hợp, quy hoạch thành các vùng sản xuất tập trung gắn với định hướng phát triển kinh tế của địa phương. Theo đó, UBND xã xây dựng kế hoạch cải tạo, sử dụng đất sâu trũng nhằm mục tiêu không để lãng phí tài nguyên đất, đồng thời chuyển đổi 100% diện tích đất bỏ hoang sang các mô hình sản xuất phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Theo định hướng, các mô hình sau chuyển đổi phấn đấu cho thu nhập tăng từ 1,5 đến 2 lần so với phương thức sản xuất truyền thống, góp phần cải thiện đời sống người dân. Các mô hình chuyển đổi nhằm khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang được UBND xã lựa chọn khá đa dạng, linh hoạt theo điều kiện thực tế của từng xứ đồng.

Đối với vùng ngập nhẹ, vẫn có thể duy trì sản xuất lúa, UBND xã phát triển mô hình lúa - cá nhằm tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, giảm chi phí sản xuất và tăng thu nhập từ thủy sản. Ở những khu vực có điều kiện thuận lợi hơn sẽ khuyến khích, định hướng cho người dân phát triển mô hình lúa - cá - tôm càng xanh, lúa - cua... Đối với những vùng trũng sâu, ngập nước quanh năm, xã định hướng người dân chuyển đổi nuôi trồng thủy sản tập trung như cá, ếch, lươn theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Cùng với việc định hướng mô hình sản xuất, xã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiểu rõ lợi ích của việc chuyển đổi, nâng cao ý thức sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp, không để ruộng hoang gây lãng phí tài nguyên. Các hộ dân được khuyến khích chủ động tham gia chuyển đổi hoặc cho thuê, cho mượn đất để các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác tổ chức sản xuất theo quy mô lớn.

UBND xã đã và đang tổ chức khảo sát, nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng, nạo vét kênh mương, khắc phục các điểm ách tắc nhằm đảm bảo điều tiết nước phục vụ sản xuất. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ giống, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất.

Ông Phạm Bá Bốn khẳng định: "Để khắc phục tình trạng đất ruộng bỏ hoang tại địa phương, thì kế hoạch cải tạo đất sâu trũng của UBND xã được đánh giá là giải pháp căn cơ, lâu dài, phù hợp với thực tiễn. Cùng với đó, sự quyết liệt của hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao từ phía Nhân dân chính là “chìa khóa” để mở ra giai đoạn phát triển mới cho nông nghiệp địa phương”.

Bài và ảnh: Lê Hòa