Hỗ trợ sinh viên người nước ngoài xác thực thông tin thuê bao di động

Thực hiện quy định của Nhà nước Việt Nam về chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, trong đó có người nước ngoài đang sinh sống, học tập tại Việt Nam, Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với VNPT Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền, hỗ trợ cập nhật và xác thực thông tin thuê bao cho sinh viên quốc tế đang theo học tại trường.

Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với VNPT Thanh Hóa hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao di động cho lưu học sinh Lào.

Trường Đại học Hồng Đức hiện có hơn 100 sinh viên Lào cùng nhiều lưu học sinh nước ngoài khác đang học tập, sinh hoạt tại trường. Nhà trường đã phối hợp với VNPT Thanh Hóa, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Lào tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định với hình thức phù hợp đối với sinh viên nước ngoài. Đặc biệt, đối với những sinh viên còn hạn chế về tiếng Việt, các lực lượng hỗ trợ đã trực tiếp hướng dẫn, giải thích cụ thể để các em nắm rõ và thực hiện đúng quy định.

Trong đó, các điểm hỗ trợ được bố trí linh hoạt tại khu ký túc xá và trong khuôn viên trường, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tiếp cận dịch vụ mà không ảnh hưởng đến lịch học.

PGS.TS. Ngô Chí Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết: “Nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên quốc tế trong quá trình học tập và sinh sống tại Việt Nam. Việc phối hợp với VNPT Thanh Hóa hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao không chỉ giúp sinh viên thực hiện đúng quy định của pháp luật mà còn góp phần bảo đảm an toàn thông tin, duy trì kết nối liên lạc ổn định phục vụ học tập, sinh hoạt. Đây cũng là hoạt động thể hiện tinh thần đồng hành, hỗ trợ thiết thực của nhà trường đối với lưu học sinh quốc tế”.

Nhân viên VNPT Thanh Hóa hỗ trợ sinh viên quốc tế thực hiện việc cập nhật, xác thực thông tin thuê bao di động.

Chia sẻ về hoạt động hỗ trợ sinh viên quốc tế thực hiện việc cập nhật, xác thực thông tin thuê bao theo đúng quy định của pháp luật, ông Nguyễn Minh Tú, Giám đốc VNPT khu vực Hạc Thành, VNPT Thanh Hóa cho biết: “VNPT Thanh Hóa luôn chú trọng đồng hành cùng các cơ sở giáo dục trong công tác chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng dịch vụ viễn thông. Thông qua hoạt động phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức, VNPT Thanh Hóa mong muốn hỗ trợ sinh viên quốc tế thực hiện thuận lợi việc cập nhật, xác thực thông tin thuê bao theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng dịch vụ viễn thông an toàn, hiệu quả trong quá trình học tập và sinh sống tại Việt Nam”.

Hiện nay, số điện thoại không chỉ phục vụ liên lạc mà còn gắn với nhiều dịch vụ số quan trọng như tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản định danh VNeID mức độ 2 và nhiều giao dịch điện tử quan trọng khác. Việc xác thực thông tin thuê bao theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật Việt Nam mà còn góp phần bảo đảm quyền lợi, duy trì liên lạc ổn định, an toàn cho sinh viên trong quá trình học tập và sinh sống tại Trường Đại học Hồng Đức.

Nhà trường sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phấn đấu hoàn thành việc chuẩn hóa thông tin thuê bao cho toàn bộ sinh viên quốc tế, bảo đảm mọi sinh viên đều được hỗ trợ đầy đủ trong quá trình học tập và sinh sống tại Việt Nam.

Linh Hương