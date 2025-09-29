HLV Thành Công dẫn dắt SLNA?; Arsenal ngược dòng ngoạn mục hạ Newcastle

Rashford kiến tạo, Barca vượt Real Madrid để chiếm ngôi đầu La Liga; CAHN hạ Nam Định, Ninh Bình đứt mạch thắng, Thể Công Viettel bay cao; Hạ Napoli, Milan lên ngôi đầu Serie A... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (29/9).

Arsenal thắng ngược Newcastle, khẳng định bản lĩnh đua vô địch

Arsenal có chiến thắng kịch tính 2-1 trước Newcastle dù bị dẫn trước sau bàn mở tỷ số của Nick Woltemade. Phải đến phút 84, Mikel Merino mới gỡ hòa, trước khi Gabriel đánh đầu ấn định chiến thắng ở phút 96 từ quả phạt góc của Odegaard.

Gabriel (phải) ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trên sân St James' Park. (Ảnh: Reuters).

Kết quả này giúp Arsenal vươn lên nhì bảng Ngoại hạng Anh, chỉ kém Liverpool 2 điểm. Đây là lần thứ hai liên tiếp Arsenal ngược dòng thành công, cho thấy bản lĩnh ở giai đoạn then chốt. HLV Mikel Arteta tự hào khẳng định đội bóng của ông đã đạt đến một “đẳng cấp khác” và hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng.

Rashford kiến tạo, Barca vượt Real Madrid để chiếm ngôi đầu La Liga

Rạng sáng 29/9, Barcelona lội ngược dòng thắng Real Sociedad 2-1 tại vòng 6 La Liga, qua đó vượt Real Madrid để vươn lên ngôi đầu bảng.

Rashford dần chứng tỏ vai trò quan trọng trong đội hình Barca.

Dù chưa ghi bàn tại La Liga, Marcus Rashford tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo từ quả phạt góc cho Jules Kounde gỡ hòa 1-1, nâng tổng thành tích lên 2 bàn và 3 kiến tạo trong 5 trận gần nhất ở mọi đấu trường.

Sang hiệp 2, Lamine Yamal vào sân và ngay lập tức tạo đột biến, kiến tạo để Robert Lewandowski ghi bàn quyết định. Barca có 14 điểm, hơn Real 1 điểm, trong khi Sociedad trải qua thất bại thứ 2 liên tiếp trước nhà ĐKVĐ. Ở vòng sau, Barca gặp Sevilla còn Real chạm trán Villarreal.

Hạ Napoli, Milan lên ngôi đầu Serie A

Rạng sáng 29/9, AC Milan đánh bại Napoli 2-1 trong trận cầu tâm điểm vòng 6 Serie A. Christian Pulisic tỏa sáng rực rỡ khi kiến tạo để Alexis Saelemaekers mở tỷ số ngay phút thứ 3, rồi trực tiếp ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 38.

Pulisic tỏa sáng giúp AC Milan có chiến thắng quan trọng.

Napoli vùng lên mạnh mẽ và có bàn rút ngắn 1-2 nhờ cú đá 11m của Kevin De Bruyne sau tình huống Pervis Estupián nhận thẻ đỏ. Dù chơi thiếu người hơn 30 phút cuối, Milan vẫn phòng ngự kiên cường, nhiều lần ngăn chặn các pha dứt điểm nguy hiểm của Elmas và Neres.

Với chiến thắng này, Milan vươn lên ngôi đầu Serie A cùng mạch 4 trận thắng liên tiếp, trong khi Napoli đứt chuỗi 16 trận bất bại, đánh mất vị trí dẫn đầu.

CAHN hạ Nam Định, Ninh Bình đứt mạch thắng, Thể Công Viettel bay cao

Vòng 5 V.League 2025/26 chứng kiến nhiều diễn biến đáng chú ý. Trên sân Thiên Trường, CAHN gây bất ngờ khi đánh bại đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định 2-0.

Quang Hải ghi dấu ấn trong ngày trở lại sau chấn thương.

Dù không ghi bàn, Quang Hải để lại dấu ấn đậm nét với pha kiến tạo mở tỷ số, nhận được lời khen từ HLV Polking về nỗ lực trở lại sau chấn thương. Kết quả giúp CAHN vươn lên vị trí thứ 2, bằng điểm Ninh Bình nhưng kém hiệu số.

Ninh Bình đứt mạch thắng ở V.League 2025/26. Ảnh: Ninh Bình FC.

Ở Lạch Tray, Ninh Bình hai lần dẫn trước nhờ Hoàng Đức và Geovane nhưng không thể giữ lợi thế, để Hải Phòng cầm hòa 2-2. Trận hòa này chấm dứt mạch toàn thắng của tân binh V.League, trong khi Hải Phòng có một điểm quý giá trước ứng viên vô địch.

Ngoại binh Lucao góp công lớn trong chiến thắng của Thể Công Viettel với một bàn thắng và một kiến tạo. (Ảnh: Trần Hải)

Trong khi đó, tại Hàng Đẫy, Thể Công Viettel tiếp tục phong độ ấn tượng khi vượt qua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-0. Ngoại binh Lucao tỏa sáng với một bàn thắng và một kiến tạo, giúp đội bóng áo lính nối dài chuỗi bất bại lên 5 trận và vững vàng trong nhóm đầu BXH.

HLV Phan Như Thuật rời SLNA, Nguyễn Thành Công được nhắm thay thế

Sau thất bại 2-3 trước CA TP.HCM trên sân Vinh, HLV Phan Như Thuật đã nộp đơn xin từ chức HLV trưởng SLNA. Đây là lần thứ hai ông chia tay ghế nóng đội bóng quê hương.

HLV Phan Như Thuật từ chức HLV trưởng của SLNA.

SLNA khởi đầu mùa giải 2025/26 không như kỳ vọng khi chỉ có 1 thắng, 1 hòa sau 5 vòng, giành 4 điểm và đứng thứ 11 trên BXH. Việc liên tiếp đánh rơi điểm trên sân nhà khiến áp lực ngày càng lớn, buộc HLV Như Thuật phải ra đi.

HLV Thành Công được xem là ứng viên cho vị trí “ghế nóng” của CLB SLNA.

Ban lãnh đạo SLNA đang gấp rút tìm người thay thế, trong đó HLV Nguyễn Thành Công nổi lên như ứng viên hàng đầu nhờ kinh nghiệm và sự am hiểu bóng đá xứ Nghệ, được kỳ vọng giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn.

HS