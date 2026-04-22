HLV Philippe Troussier trở lại Việt Nam?; Chelsea vỡ mộng Champions League

Đội tuyển nữ Việt Nam duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á trên BXH FIFA; Al Nassr cân nhắc cho con trai Ronaldo lên đội một; Leicester City: Từ “nhà vua” Ngoại hạng Anh đến thảm kịch rơi xuống hạng Ba... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (22/4).

Đội tuyển nữ Việt Nam duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á trên BXH FIFA

Theo bảng xếp hạng FIFA công bố ngày 21/4, đội tuyển nữ Việt Nam hiện xếp hạng 37 thế giới với 1.593,71 điểm. Tại khu vực châu Á, Huỳnh Như và các đồng đội giữ vững vị trí thứ 6, đứng trên nhiều đối thủ mạnh như Philippines và Thái Lan. Ở bình diện Đông Nam Á, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu dù có sự biến động nhẹ về thứ hạng toàn cầu.

Trên bảng xếp hạng thế giới, Tây Ban Nha và Mỹ vẫn thống trị hai vị trí đầu tiên, trong khi Nhật Bản tiến vào top 5. FIFA hiện đã áp dụng cơ chế cập nhật thứ hạng theo thời gian thực và dự kiến bản danh sách tiếp theo sẽ được xác nhận vào ngày 16/6.

HLV Philippe Troussier trở lại Việt Nam?

Thông tin về việc HLV Philippe Troussier quay lại Việt Nam đang gây xôn xao dư luận.

Theo các nguồn tin, vị chiến lược gia người Pháp sẽ không dẫn dắt đội tuyển hay CLB chuyên nghiệp mà tập trung vào công tác đào tạo bóng đá trẻ. Dù từng có giai đoạn không thành công cùng ĐTQG (2023-2024), ông vẫn được ghi nhận nhờ việc phát hiện và tin dùng những tài năng như Khuất Văn Khang, Đình Bắc và đặc biệt là Nguyễn Thái Sơn.

Tuy nhiên, khả năng này vẫn còn bỏ ngỏ do những rào cản về mức đãi ngộ và sự ổn định nhân sự tại các trung tâm lớn như PVF. Việc trở lại với vai trò “ươm mầm” được xem là phù hợp với triết lý xây dựng nền móng dài hạn mà “Phù thủy trắng” luôn theo đuổi.

Chelsea vỡ mộng Champions League sau thảm bại trước Brighton

Thất bại bạc nhược 0-3 trước Brighton rạng sáng 22/4 đã đẩy Chelsea vào cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất hơn một thế kỷ.

Lần đầu tiên kể từ năm 1912, “The Blues” phải nhận chuỗi 5 trận thua liên tiếp mà không ghi nổi bàn thắng nào tại Premier League. Dù thiếu vắng các trụ cột như Cole Palmer, màn trình diễn thiếu sức sống tại sân Amex khiến chiếc ghế của HLV Liam Rosenior lung lay dữ dội trước sự phẫn nộ của cổ động viên.

Trái ngược với sự rời rạc của Chelsea, Brighton thăng hoa chiếm vị trí thứ 6 với lối chơi tổ chức chặt chẽ. Hiện tại, khoảng cách với top 5 đã bị nới rộng, khiến cơ hội dự Champions League của đội bóng thành London gần như chỉ còn trên lý thuyết.

Leicester City: Từ “nhà vua” Ngoại hạng Anh đến thảm kịch rơi xuống hạng Ba

Rạng sáng 22/4, trận hòa 2-2 trước Hull City tại vòng 44 Championship đã chính thức đẩy Leicester City xuống chơi ở League One (hạng ba Anh) mùa tới.

Đây là nốt trầm cay đắng sau đúng 10 năm kể từ chức vô địch Ngoại hạng Anh cổ tích 2016. “Bầy cáo” lập kỷ lục buồn khi trở thành đội bóng thứ năm trong lịch sử bóng đá Anh chịu hai lần xuống hạng liên tiếp để rơi từ Premier League xuống League One chỉ trong hai mùa giải.

Sự sa sút vì mất định hướng, thay đổi huấn luyện viên liên tục và vi phạm quy định tài chính khiến đội bóng từng là hình mẫu của nước Anh giờ đây phải đối diện với sự giận dữ tột cùng từ người hâm mộ tại sân King Power.

Real Madrid nhọc nhằn bám đuổi Barcelona sau trận thắng Alaves

Rạng sáng 22/4, tại vòng 32 La Liga, Real Madrid đã giành chiến thắng sát nút 2-1 trước Alaves trên sân nhà.

Các bàn thắng của Kylian Mbappe và Vinicius Junior giúp “Kền kền trắng” kiểm soát thế trận, dù hàng thủ vẫn để lộ sơ hở khi thủng lưới ở những phút bù giờ cuối cùng. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Arbeloa giải tỏa phần nào áp lực tâm lý sau khi bị loại khỏi Champions League.

Tuy nhiên, hy vọng vô địch của đội bóng Hoàng gia vẫn rất mong manh khi họ hiện kém Barcelona 6 điểm và đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu, Real Madrid đang đứng trước nguy cơ lớn về một mùa giải trắng tay.

Al Nassr cân nhắc cho con trai Ronaldo lên đội một

Ở tuổi 41, siêu sao Cristiano Ronaldo đang tiến gần đến mục tiêu cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của mình: thi đấu chuyên nghiệp cùng con trai.

CLB Al-Nassr hiện đang cân nhắc đôn Cristiano Ronaldo Jr (16 tuổi) lên tập luyện cùng đội một từ mùa giải 2026/27. Sau thời gian rèn luyện tại các học viện danh tiếng như MU và Real Madrid, Ronaldo Jr đang cho thấy tiềm năng lớn để nối nghiệp cha.

Dù thừa nhận rào cản về thời gian và thể lực, CR7 vẫn bày tỏ khao khát cháy bỏng được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chương cuối đầy cảm xúc, minh chứng cho sự bền bỉ phi thường của một huyền thoại bóng đá thế giới.

