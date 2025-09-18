HLV Nam Định thừa nhận điều gì khi thắng Á quân Thái Lan?; PSG và Bayern Munich thị uy sức mạnh

HLV Nam Định thừa nhận điều gì khi thắng Á quân Thái Lan?; Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam tái ngộ ở chung kết futsal U20 quốc gia 2025; MU lập kỷ lục doanh thu bất chấp khủng hoảng thành tích; Mourinho tái hợp Benfica với bản hợp đồng 2 năm... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (18/9).

HLV Nam Định thừa nhận điều gì khi thắng Á quân Thái Lan?

Tối 17/9, Thép Xanh Nam Định gây ấn tượng khi đánh bại Ratchaburi FC 3-1 ở lượt ra quân bảng F AFC Champions League Two 2025/26 trên sân Thiên Trường.

Cựu tuyển thủ Nam Phi Percy Tau (áo trắng) góp một kiến tạo cho Nam Định trong trận thắng Ratchaburi FC 3-1. (Ảnh: Hoàng Huynh)

Đội bóng thành Nam tung ra đội hình gần như toàn ngoại binh, với 9 cầu thủ ngoại, 1 Việt kiều và chỉ 1 nội binh đá chính. Các ngôi sao như Percy Tau, Mitchell Dijks, Caio Cesar hay Brenner đều để lại dấu ấn, trong đó Brenner lập cú đúp còn Caio mở tỷ số.

HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ tại họp báo sau trận. (Ảnh: T.L)

Trận này, Nam Định phát huy tối đa sức mạnh kỹ thuật và thể lực, tạo khác biệt trước á quân Thai League - đội sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia. Dù vậy, HLV Vũ Hồng Việt thừa nhận chiến thắng có phần may mắn, đồng thời nhấn mạnh đội còn nhiều điểm phải cải thiện, đặc biệt ở sự tập trung và thể lực cuối trận.

Với 3 điểm, Nam Định tạm dẫn đầu bảng cùng Gamba Osaka, mở ra hy vọng tiến xa ở đấu trường châu lục.

Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam tái ngộ ở chung kết futsal U20 quốc gia 2025

Ngày 17/9, Giải futsal vô địch U20 quốc gia 2025 xác định được hai đội vào chung kết là U20 Thái Sơn Bắc và U20 Thái Sơn Nam TP Hồ Chí Minh.

U20 Thái Sơn Bắc giành chiến thắng 5-3 trước Sài Gòn Titans để vào chơi trận chung kết. (Ảnh: VFF)

Ở bán kết đầu tiên, Thái Sơn Bắc đánh bại Sài Gòn Titans 5-3 sau màn rượt đuổi nghẹt thở, trong đó đối thủ chơi power-play đầy nỗ lực nhưng mắc sai lầm ở phút cuối. Trong khi đó, Thái Sơn Nam thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng đậm Tân Hiệp Hưng 7-2, dù phải chơi thiếu người từ phút 12.

Chung kết hứa hẹn sẽ là màn tái ngộ duyên nợ giữa hai thế lực mạnh nhất futsal trẻ hiện nay. Trận tranh hạng Ba giữa Sài Gòn Titans và Tân Hiệp Hưng cũng hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

PSG và Bayern Munich thị uy sức mạnh, Champions League bùng nổ bất ngờ

Rạng sáng 18/9, loạt trận mở màn vòng phân hạng Champions League tiếp tục diễn ra, chứng kiến sức mạnh vượt trội của các “ông lớn” PSG và Bayern Munich.

Trên sân Parc des Princes, PSG dễ dàng hạ Atalanta 4-0. Marquinhos mở tỷ số từ rất sớm, trước khi Kvaratskhelia, Nuno Mendes và Goncalo Ramos lần lượt ghi bàn, khẳng định vị thế ứng viên số một cho ngôi vương. Đây đã là chiến thắng thứ 6 liên tiếp từ đầu mùa của thầy trò Luis Enrique.

Tại Allianz Arena, Harry Kane rực sáng với cú đúp giúp Bayern Munich thắng Chelsea 3-1. Với thành tích này, Kane chính thức vượt David Beckham, trở thành cầu thủ Anh đóng góp nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League (53 lần in dấu giày). Tính rộng ra, anh đã có hơn 10 bàn thắng sau 5 trận đầu mùa.

Trong khi đó, Inter Milan nhẹ nhàng vượt qua Ajax 2-0 ngay trên đất Hà Lan. Chân sút Marcus Thuram tỏa sáng với hai pha đánh đầu đẳng cấp từ những đường chuyền chuẩn xác của Hakan Calhanoglu, giúp đại diện Serie A ra quân thuận lợi.

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2025/2026 mới nhất tính đến sáng 18/9.

Ở những trận khác, Liverpool nhọc nhằn vượt Atletico 3-2 dù tân binh Isak chơi mờ nhạt; Olympiakos gây thất vọng khi hòa 0-0 trước Pafos, còn Bodo/Glimt tạo địa chấn với trận hòa 2-2 ngay trên sân Slavia Prague.

MU lập kỷ lục doanh thu bất chấp khủng hoảng thành tích

Manchester United công bố doanh thu kỷ lục 665,5 triệu bảng trong mùa 2024/25, dù chỉ xếp thứ 15 Premier League và lỗ ròng 33 triệu bảng.

MU đang có khởi đầu không tốt ở mùa giải năm nay.

Thành tích này đến từ nguồn thu thương mại, hợp đồng tài trợ với Snapdragon và kế hoạch tái cấu trúc mạnh tay, bao gồm cắt giảm hơn 300 nhân viên và hạ quỹ lương. EBITDA của CLB đạt 182,5 triệu bảng - cao nhất châu Âu sau đại dịch.

Tuy nhiên, MU vẫn gánh khoản nợ 650 triệu USD, chi 36,6 triệu bảng cho đền bù HLV Erik ten Hag và tiếp tục chi khoảng 200 triệu bảng cho chuyển nhượng hè 2025.

Mourinho tái hợp Benfica với bản hợp đồng 2 năm

Jose Mourinho đã đạt thỏa thuận dẫn dắt Benfica đến tháng 6/2027, theo xác nhận của chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano. “Người đặc biệt” trở lại đội bóng nơi ông khởi nghiệp huấn luyện năm 2000, sau khi CLB sa thải HLV Bruno Lage vì chuỗi kết quả bết bát.

Chuyên gia chuyển nhượng Romano xác nhận thông tin về Jose Mourinho.

Trước đó, Mourinho vừa chia tay Fenerbahce sau quãng thời gian không thành công. Nhà cầm quân từng vô địch Champions League cùng Porto và Inter Milan sẽ đối mặt thử thách lớn khi đưa Benfica trở lại vị thế hàng đầu. Đáng chú ý, ông sẽ sớm tái ngộ Chelsea tại Champions League sắp tới.

HS