HLV Kim Sang Sik nâng cấp “vũ khí” bóng chết cho tuyển Việt Nam; Nhiều cầu thủ Đức trốn đá luân lưu khi thua Paraguay

Na Uy giành chiến thắng lịch sử để đối đầu Brazil; Pháp đại thắng Thụy Điển để tiến vào tứ kết World Cup 2026; Vòng 1/16 World Cup 2026, chủ nhà Mexico xuất trận, Anh và Bỉ quyết đấu... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (1/7).

HLV Kim Sang Sik nâng cấp “vũ khí” bóng chết cho tuyển Việt Nam

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, tuyển Việt Nam đang dần biến các tình huống cố định thành vũ khí chiến lược, không còn là phương án dự phòng mà trở thành “đặc sản” mang lại bàn thắng. Thay vì treo bóng cầu may, các bài phối hợp đá phạt giờ đây được nghiên cứu kỹ lưỡng, tính toán đến từng khoảng trống và vị trí di chuyển.

Với thể hình tốt hơn, tuyển Việt Nam đang biến các pha bóng cố định thành vũ khí quan trọng. Ảnh: Vietnamnet

Sự bổ sung các cầu thủ nhập tịch cùng dàn trung vệ sở hữu thể hình lý tưởng như Quang Kiệt (1,95m), Việt Anh, Văn Hậu... giúp các phương án không chiến trở nên thực sự đáng gờm. Tư duy hiện đại này giúp tuyển Việt Nam tối ưu hóa cơ hội, tạo bản sắc riêng đầy kỷ luật và bản lĩnh, qua đó gia tăng đáng kể khả năng chinh phục chức vô địch ASEAN Cup trong thời gian tới.

Haaland tỏa sáng, Na Uy giành chiến thắng lịch sử để đối đầu Brazil

Trong khuôn khổ vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Na Uy đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên vượt qua vòng knock-out sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Bờ Biển Ngà.

Haaland ghi bàn quyết định giúp Na Uy đánh bại Bờ Biển Ngà. Ảnh: Getty

Dù bị đối thủ phong tỏa chặt chẽ trong phần lớn thời gian, Erling Haaland vẫn chứng tỏ đẳng cấp ngôi sao bằng pha lập công quyết định ở phút 86. Trước đó, Antonio Nusa đã mở tỷ số cho Na Uy và Amad Diallo ghi bàn gỡ hòa đẹp mắt cho đại diện châu Phi.

Với kết quả này, Na Uy chính thức giành tấm vé vào vòng tứ kết và sẽ chạm trán ứng cử viên vô địch Brazil. Đây được dự báo là trận đại chiến tâm điểm, nơi Haaland sẽ đối đầu với dàn sao hùng hậu của “Selecao”.

Mbappe tỏa sáng, Pháp đại thắng Thụy Điển để tiến vào tứ kết World Cup 2026

Tại vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra sáng 1/7, đội tuyển Pháp đã khẳng định sức mạnh áp đảo bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Thụy Điển.

Mbappe tỏa sáng trong chiến thắng 3-0 của Pháp trước Thụy Điển. Ảnh: Internet

Kylian Mbappe tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp với cú đúp bàn thắng, qua đó cán mốc 18 pha lập công tại các kỳ World Cup, chỉ còn kém kỷ lục của Lionel Messi đúng 1 bàn. Bàn thắng còn lại của “Gà trống Gaulois” được thực hiện bởi Bradley Barcola sau đường kiến tạo tinh tế của Michael Olise.

Với kết quả này, Pháp trở thành đội bóng đầu tiên ghi ít nhất 3 bàn trong 5 trận World Cup liên tiếp và sẽ chạm trán Paraguay tại tứ kết. Trong khi đó, hành trình của Thụy Điển tại giải đấu năm nay chính thức khép lại sau trận thua tâm phục khẩu phục.

Nhiều cầu thủ Đức trốn đá luân lưu khi thua Paraguay

Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước Paraguay tại vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ chấm dứt hy vọng của đội tuyển Đức mà còn phơi bày những bất ổn nghiêm trọng.

Jonathan Tah sút hỏng trong loạt luân lưu ở trận Đức thua Paraguay tại vòng 1/16 World Cup 2026 trên sân Foxborough, bang Massachusetts, Mỹ ngày 29/6. Ảnh: AP

Theo truyền thông, nhiều cầu thủ trụ cột như Leon Goretzka đã từ chối thực hiện loạt sút quyết định, buộc trung vệ Jonathan Tah phải bước lên trong sự do dự và đá hỏng.

Sau hai kỳ World Cup liên tiếp bị loại từ vòng bảng, việc dừng bước sớm tại giải đấu lần này đã đặt tương lai của HLV Julian Nagelsmann trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận Đức.

Ronald Koeman từ chức huấn luyện viên trưởng tuyển Hà Lan sau World Cup 2026

Chưa đầy 24 giờ sau thất bại cay đắng trước Morocco tại vòng 1/16 World Cup 2026, huấn luyện viên Ronald Koeman đã chính thức đưa ra quyết định từ chức.

Ronald Koeman từ chức sau World Cup 2026. Ảnh: Internet

Nhà cầm quân 63 tuổi thừa nhận việc bị loại sớm là cú sốc lớn và ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả không như kỳ vọng của đội tuyển. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, chiến lược gia người Hà Lan cũng chia sẻ mong muốn dành thời gian cho những giá trị quan trọng hơn trong cuộc sống.

Sự ra đi của Koeman khép lại nhiệm kỳ lần thứ hai dẫn dắt “Cơn lốc màu da cam” bắt đầu từ năm 2023. Đây được xem là bước ngoặt buộc bóng đá Hà Lan phải thực hiện cuộc cải tổ mạnh mẽ để hướng tới tương lai.

Vòng 1/16 World Cup 2026: Chủ nhà Mexico xuất trận, Anh và Bỉ quyết đấu

Loạt trận vòng 1/16 World Cup 2026 tiếp tục diễn ra đầy sôi động vào ngày 1/7 và rạng sáng 2/7.

Vào lúc 8h00 ngày 1/7, đội chủ nhà Mexico - vốn đang duy trì phong độ hủy diệt với 9 điểm tuyệt đối ở vòng bảng sẽ chạm trán Ecuador, đội bóng vừa tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Đức để giành vé vớt.

Tiếp đó, vào lúc 23h00, tuyển Anh sẽ đối đầu với CHDC Congo. Bị đánh giá có lối chơi bế tắc dù kiểm soát bóng tốt, “Tam sư” vẫn đặt mục tiêu giành chiến thắng.

Trận đấu giữa Anh và CHDC Congo diễn ra vào lúc 23h ngày 1/7. Ảnh: BBC

Cuối cùng, vào lúc 3h00 ngày 2/7, “Quỷ đỏ” Bỉ sẽ gặp Senegal, đội bóng vừa gây ấn tượng với chiến thắng 5-0 trước Iraq. Các trận đấu được tường thuật trực tiếp trên hệ thống VTV và ứng dụng VTVGo.

HS