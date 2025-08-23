HLV Đông Á Thanh Hóa: "Lần đầu tiên trong sự nghiệp tôi để thua 4 bàn"

Ngay sau thất bại 0-4 trước Ninh Bình trên sân Ninh Bình Arena, HLV Choi Won-kwon của Đông Á Thanh Hóa thẳng thắn thừa nhận đối thủ đã chơi tốt hơn và đặt mục tiêu chiến thắng ở trận đấu tiếp theo.

HLV Choi Won-kwon.

“Trước khi để thủng lưới, chúng tôi chơi ổn định. Nhưng sau bàn thua đầu tiên, mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Ribamar chấn thương khiến đội hình xáo trộn, Rimario vào thay đã nỗ lực, nhưng chúng tôi cần cải thiện khả năng tấn công,” nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Theo HLV Choi, những cầu thủ trẻ như Văn Thuận, Ngọc Mỹ, Văn Sơn là tiềm năng và sẽ trưởng thành qua từng trận đấu. Ông cũng nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân tôi để thua 4 bàn. Dĩ nhiên đội bóng rất bức xúc, nhưng tôi muốn các cầu thủ biến điều này thành động lực để mạnh mẽ hơn. Thất bại giúp chúng tôi nhận ra sai sót để sửa chữa”.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Gerard Albadalejo của CLB Ninh Bình bày tỏ sự hài lòng sau màn trình diễn ấn tượng của đội chủ nhà: “Trước trận, tôi không thể biết đội sẽ ghi bao nhiêu bàn. Điều quan trọng là chúng tôi đã chuẩn bị để hướng đến chiến thắng. Hàng thủ Thanh Hóa tổ chức tốt, nhưng nhờ bầu không khí sân nhà và tinh thần thi đấu quả cảm, chúng tôi đã vượt lên. Tôi cảm ơn người hâm mộ đã tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội.”

HLV Choi Won-kwon tin rằng thất bại giúp toàn đội nhận ra sai sót để sửa chữa.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha dành lời khen cho các ngoại binh Gustavo Henrique và Daniel Da Silva khi cùng lập cú đúp, đồng thời ghi nhận nỗ lực của toàn đội: “Không chỉ hàng công, từ thủ môn đến các tuyến đều thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi. Đây là trận đấu hay cả về chuyên môn lẫn tinh thần.”

Với việc để thua trận đấu đầu tiên trên sân khách, “thuyền trưởng” CLB Đông Á Thanh Hóa gửi lời xin lỗi đến CĐV đã đến sân Ninh Bình Arena cổ vũ cho đội bóng. “Tôi sẽ cố gắng tìm ra lối chơi tốt nhất để chiến thắng trận đấu tiếp theo, thay cho lời xin lỗi”, ông khẳng định.

Sau trận đấu này, đội bóng xứ Thanh sẽ tiếp tục có chuyến làm khách đến sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 3 V.League vào ngày 27/8 tới.

HS