HLV Anh Đức “mỉa mai” trọng tài sau trận thua Đồng Nai; MU thảm bại ở derby Manchester

MU thảm bại ở derby Manchester, Liverpool thắng nhọc Burnley; Minh Vương lập siêu phẩm, Trường Tươi Đồng Nai loại Becamex TP.HCM; Hà Nội bị loại, Hà Tĩnh nhọc nhằn đi tiếp tại Cúp quốc gia 2025/2026; Modric vào lịch sử Serie A ở tuổi 40... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay ngày 15/9.

Minh Vương lập siêu phẩm, Trường Tươi Đồng Nai loại Becamex TP.HCM

Tối 14/9, trên sân nhà, CLB Trường Tươi Đồng Nai giành chiến thắng 3-1 trước Becamex TP.HCM tại vòng loại Cúp Quốc gia 2025/2026. Công Phượng vắng mặt vì chấn thương, Xuân Trường mang băng đội trưởng.

Minh Vương tạo nên một siêu phẩm sút phạt, đưa bóng vào góc xa khung thành. (Ảnh: Quốc An - Báo Người Lao Động).

Chủ nhà sớm vượt lên nhờ bàn thắng trên chấm 11m của Alex Sandro, nhưng Quốc Khánh nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Bước ngoặt đến ở hiệp hai khi Minh Vương, vào sân từ đầu hiệp, thực hiện cú sút phạt hơn 30 m tuyệt đẹp, nâng tỷ số lên 2-1. Sau đó, Lưu Tự Nhân đánh đầu ấn định chiến thắng 3-1, đưa Đồng Nai tiến vào vòng tiếp theo.

HLV Anh Đức "mỉa mai" trọng tài sau trận thua Đồng Nai

Sau khi thúc thủ 1-3 trước Đồng Nai, HLV Anh Đức bày tỏ bức xúc, cho rằng Đồng Nai không chiến thắng nhờ chuyên môn mà nhờ sự “hỗ trợ” của trọng tài.

HLV Anh Đức thất vọng sau thất bại trước đội Trường Tươi Đồng Nai. (Ảnh: Khả Hoà - Báo Thanh Niên).

Ông nhấn mạnh có hơn 10 lỗi trong trận nhưng không hề có thẻ phạt nào, nhiều tình huống xử lý gây bất lợi cho Becamex TP.HCM. Nhà cầm quân trẻ còn “mỉa mai” rằng “trọng tài đã giúp Đồng Nai chiến thắng từ những quả đá phạt”, và khẳng định thất bại lần này không công bằng.

Hà Nội bị loại, Hà Tĩnh nhọc nhằn đi tiếp tại Cúp quốc gia 2025/2026

Cũng tại vòng sơ loại Cúp quốc gia 2025-2026, Hà Nội FC tiếp tục sa sút khi để thua Thể Công Viettel 0-1 trên sân Hàng Đẫy, qua đó kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 4 và sớm bị loại.

CLB Hà Nội tiếp tục chuỗi phong độ kém cỏi ở đầu mùa giải năm nay. (Ảnh: Nhân Dân).

Bàn thắng duy nhất được Pedro Henrique ghi ở phút 79 sau đường kiến tạo của Lucao, trong khi những nỗ lực của Hùng Dũng, Văn Quyết hay Tuấn Hải đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trái ngược, Thể Công Viettel giành quyền vào vòng 1/8 và sẽ đối đầu Công an Hà Nội.

Lê Viktor toả sáng ở những phút cuối giúp Hà Tĩnh có chiến thắng tối thiểu. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Trong khi đó, CLB Hà Tĩnh cũng trải qua trận đấu khó khăn trước Quảng Ninh. Phải nhờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của tuyển thủ U23 Việt Nam Lê Viktor với pha kiến tạo ở phút 90+7, Văn Long mới ghi bàn giúp đội bóng miền Trung giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Kết quả này đưa Hà Tĩnh đi tiếp trong sự thở phào của HLV Công Mạnh và người hâm mộ.

Niềm vui chiến thắng của đội chủ nhà Đà Nẵng. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Trận đấu trên sân Hòa Xuân gián đoạn hơn 1 giờ vì sét đánh mất điện, chung cuộc, Đà Nẵng thắng Thanh niên TP.HCM 2-0 và có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

MU thảm bại ở derby Manchester, Liverpool thắng nhọc nhằn Burnley

Đêm 14/9, Man City vùi dập Man Utd 3-0 trong trận derby Manchester trên sân Etihad. Erling Haaland là ngôi sao sáng nhất khi lập cú đúp, trong khi Phil Foden mở tỷ số bằng pha đánh đầu chính xác.

Bruno thi đấu nhạt nhòa trong vai trò của một tiền vệ trung tâm.

Hàng thủ MU, đặc biệt là Luke Shaw, liên tục mắc sai lầm dẫn đến cả ba bàn thua. Trên hàng công, Sesko và Mbeumo mờ nhạt, Bruno Fernandes nhạt nhòa, khiến “Quỷ đỏ” không thể tạo ra sự khác biệt. Thất bại nặng nề này khiến MU rơi xuống vị trí thứ 14 Ngoại hạng Anh, chỉ có 4 điểm sau 4 vòng, còn Man City tạm vươn lên hạng 8.

Salah tỏa sáng giúp Liverpool hạ Burnley.

Cũng trong tối 14/9, Liverpool có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Burnley trên sân Turf Moor. Đội chủ nhà phòng ngự kiên cường, nhưng bước ngoặt đến ở phút 84 khi Burnley mất người.

Đến phút 90+3, đội khách được hưởng phạt đền sau pha để bóng chạm tay của Hannibal Mejbri, và Salah lạnh lùng sút tung lưới, giữ trọn 3 điểm cho “The Kop”. Với kết quả này, Liverpool duy trì mạch toàn thắng và trở lại ngôi đầu bảng.

Modric vào lịch sử Serie A ở tuổi 40

Rạng sáng 15/9, Luka Modric trở thành người hùng khi ghi bàn duy nhất giúp AC Milan thắng Bologna 1-0 tại vòng 3 Serie A. Ở tuổi 40, tiền vệ Croatia đi vào lịch sử với tư cách là tiền vệ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Serie A, phá kỷ lục tồn tại từ năm 1961.

Modric ghi bàn đầu tiên cho Milan.

Ngoài pha lập công, Modric còn để lại dấu ấn với tỷ lệ chuyền chính xác 85%, thắng 6/7 pha tranh chấp và tắc bóng 100%. Milan hiện có 6 điểm sau 3 vòng, tạm xếp thứ 6 và sẽ đối đầu Udinese ở vòng tới.

Tin vắn nổi bật: - Nguyễn Thùy Linh để thua Cai Yanyan 0-2 ở chung kết đơn nữ Việt Nam Mở rộng 2025, giành ngôi á quân. Dù thất bại, cô vẫn khẳng định đẳng cấp và là niềm hy vọng số một của cầu lông Việt Nam. - Brazil ngược dòng hạ Trung Quốc 3-1 ở trận ra quân bảng H Giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025. Trung Quốc gây bất ngờ khi thắng set đầu, nhưng dần hụt hơi. Ở bảng này, Czech thắng sốc Serbia 3-0. - VCK U17 Quốc gia 2025 khởi tranh tại TP.HCM với chiến thắng của các ứng viên SLNA (4-0 Becamex TP.HCM), Hà Nội (3-0 HAGL) và PVF-CAND (1-0 Thể Công Viettel). An Giang gây bất ngờ khi hạ TP.HCM 3-2. - Marcus Rashford có pha kiến tạo đầu tiên tại La Liga, góp công trong chiến thắng 6-0 của Barcelona trước Valencia, giúp đội bóng vươn lên nhì bảng.

