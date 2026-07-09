Hình thành mạng lưới những người yêu tiếng Việt ở trong và ngoài nước

Ngày 8/7 tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ Di sản Văn hóa Tiếng Việt, hướng tới kết nối cộng đồng trong và ngoài nước nhằm gìn giữ, phát huy, quảng bá tiếng Việt như một di sản văn hóa của dân tộc

Một lớp dạy tiếng Việt tại Lào. (Ảnh: TTXVN)

Câu lạc bộ sẽ quy tụ các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà giáo, văn nghệ sỹ, doanh nhân, thanh niên, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cùng những người yêu tiếng Việt. Thông qua các hoạt động kết nối, câu lạc bộ kỳ vọng góp phần bảo tồn, phát huy, lan tỏa giá trị của tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Theo Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyễn Thị Thanh Tâm, bám sát Tuyên bố của UNESCO về việc ngôn ngữ là phương tiện cốt lõi để truyền tải di sản phi vật thể, Câu lạc bộ đặt mục tiêu trở thành mái nhà chung, bắt đầu hành trình từ những việc kết nối tri thức với thực tiễn, các thế hệ và cộng đồng trong và ngoài nước; lan tỏa tình yêu tiếng Việt đến thế hệ trẻ; đồng hành với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế yêu văn hóa Việt.

Ngay sau khi thành lập, Câu lạc bộ sẽ triển khai nhiều chương trình trọng điểm: Tổ chức Ngày hội Di sản Tiếng Việt và các sự kiện thường niên tôn vinh tiếng Việt; Tổ chức diễn đàn, hội thảo, tọa đàm về bảo tồn và phát huy tiếng Việt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cùng với đó là xây dựng các chương trình trải nghiệm tiếng Việt và văn hóa Việt Nam dành cho thiếu nhi, người Việt Nam sống ở nước ngoài và người nước ngoài yêu tiếng Việt và Văn hóa Việt.

Câu lạc bộ cũng sẽ phối hợp với các trường học, viện nghiên cứu, tổ chức giáo dục và văn hóa trong nước và quốc tế để phát triển các chương trình đào tạo tiếng Việt, đồng thời, tổ chức các cuộc thi, chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản dành cho thanh thiếu niên và cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại lễ công bố, bà Nguyễn Quỳnh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), đánh giá sự ra đời của Câu lạc bộ là một sáng kiến rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tình yêu đối với tiếng Việt - một giá trị cốt lõi của bản sắc văn hóa dân tộc.

“Đối với cộng đồng 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếng Việt không đơn thuần là công cụ giao tiếp. Tiếng Việt là ký ức của gia đình, là sợi dây gắn kết với quê hương, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống của dân tộc. Dù ở bất cứ nơi đâu, khi còn nói được tiếng mẹ đẻ, mỗi người Việt Nam vẫn luôn cảm nhận được sự gắn bó với cội nguồn của mình,” bà Mai nói.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa đó, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến công tác gìn giữ và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, từ Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030” cho đến các chủ trương lớn gần đây của Bộ Chính trị. Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam đều đặt ra yêu cầu mở rộng giảng dạy tiếng Việt, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và nhân rộng mô hình câu lạc bộ văn hóa, học tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào.

Bà Mai khẳng định sự ra đời của Câu lạc bộ Di sản Văn hóa Tiếng Việt hôm nay chính là một minh chứng sinh động, kịp thời cho việc hiện thực hóa những chủ trương đó của Đảng.

“Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài luôn sẵn sàng đồng hành và phối hợp với Câu lạc bộ trong các hoạt động gìn giữ, phát huy tiếng Việt, quảng bá văn hóa Việt Nam và tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài,” bà Mai nhấn mạnh./.

Theo TTXVN