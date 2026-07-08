Hơn 100 thanh niên kiều bào sẽ tham dự Trại Hè Việt Nam 2026

Theo thông tin từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), từ ngày 12-25/7/2026, dự kiến có 105 thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự chương trình Trại Hè Việt Nam 2026 với chủ đề "Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn."

Tuổi trẻ kiều bào giao lưu văn hóa cồng chiêng tại Đắk Lắk năm 2025. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Theo chương trình dự kiến, diễn ra trong 14 ngày, các đại biểu tham dự Trại hè sẽ đi qua nhiều địa phương trên cả ba miền Bắc-Trung-Nam, gồm Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hòa.

Với chủ đề “Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn,” các đại biểu tham quan, tìm hiểu nhiều di sản văn hóa tiêu biểu của Việt Nam, trong đó có các di sản được UNESCO ghi danh như Quần thể Di tích Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn, Phố cổ Hội An và Nhã nhạc cung đình Huế. Chương trình kết hợp hài hòa các hoạt động giáo dục truyền thống, tìm hiểu lịch sử, trải nghiệm văn hóa và trau dồi tiếng Việt, qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc và tình cảm gắn bó với quê hương của thế hệ trẻ kiều bào.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Khu di tích Kim Liên (Nghệ An); dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Bến phà II Long Đại và Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma; tìm hiểu về chủ quyền biển, đảo tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa và Viện Hải dương học Nha Trang; giao lưu với cán bộ, chiến sỹ Học viện Hải quân; trải nghiệm võ thuật cổ truyền Tây Sơn và khám phá thiên văn học tại Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn, cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và các trò chơi tôn vinh tiếng Việt.

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của Trại Hè Việt Nam năm nay là các buổi gặp gỡ, giao lưu với những trí thức, văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu, trong đó có Giáo sư, Tiến sỹ Thái Kim Lan (kiều bào Đức) tại Bảo tàng Gốm cổ sông Hương và không gian lưu niệm họa sỹ Lê Bá Đảng (kiều bào Pháp). Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển của đất nước.

Được tổ chức thường niên từ năm 2004, Trại Hè Việt Nam là hoạt động do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức. Qua hơn hai thập kỷ, chương trình đã thu hút hàng nghìn thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài trở về quê hương, góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ kiều bào đối với quê hương, đất nước.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Trại Hè Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những hoạt động tiêu biểu nhằm triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Lễ khai mạc Trại Hè Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức vào tối 13/7 tại Thủ đô Hà Nội; bế mạc vào tối 24/7 tại Quảng trường 2/4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa./.

Theo TTXVN