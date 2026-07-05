Người Việt được trao giải thưởng “Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu” tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 5/7, tại Osaka, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Văn hóa Hữu nghị Quốc tế lần thứ 18, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai-đã được Tổ chức xúc tiến hữu nghị quốc tế (IHA) trao "Giải thưởng Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu."

Bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, nhận “Giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu” do IHA trao tặng. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Đây là giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật trong hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế.

Theo nội dung Giấy chứng nhận, bà Lê Thương được vinh danh vì những đóng góp tích cực trong việc tăng cường sự thấu hiểu giữa các dân tộc, thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế, triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng và xây dựng cầu nối hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế và phát triển nguồn nhân lực.

Trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, bà Lê Thương cùng Ban Chấp hành Hiệp hội đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, bảo tồn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường quan hệ với chính quyền, các tổ chức Nhật Bản, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân và hợp tác song phương Việt Nam-Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Shinjo Takeshi, Chủ tịch Tổ chức xúc tiến hữu nghị quốc tế, đánh giá cao những đóng góp của bà Lê Thương trong nhiều năm qua. Ông cho rằng các hoạt động của bà đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng, thúc đẩy giao lưu nhân dân và lan tỏa tinh thần hữu nghị quốc tế.

Ban tổ chức cho biết bà Lê Thương là người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng này trong năm 2026, một dấu ấn của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trên diễn đàn giao lưu văn hóa quốc tế.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Lê Thương xúc động cho biết: “Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân tôi mà còn là sự ghi nhận dành cho Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Giải thưởng là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục đóng góp cho các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.”

Việc bà Lê Thương trở thành người nước ngoài duy nhất được trao “Giải thưởng Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu” năm 2026 không chỉ ghi nhận những cống hiến của cá nhân bà mà còn khẳng định vai trò ngày càng tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động và hội nhập đến bạn bè thế giới.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Yamamoto, Ủy viên Tổ chức xúc tiến hữu nghị quốc tế, đánh giá bà Lê Thương là một người nước ngoài rất tích cực và có nhiều hoạt động hiệu quả trong việc xây dựng cộng đồng Việt Nam và đóng góp cho xã hội Nhật Bản.

Ông Yamamoto cho rằng trong các cộng đồng người nước ngoài ở Nhật Bản, người Việt Nam là một cộng đồng tích cực, đóng góp nhiều công sức cho kinh tế-xã hội Nhật Bản.

Sau lễ trao giải là các tiết mục văn nghệ, quy tụ các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, châu Phi và Nhật Bản. Đoàn Việt Nam tham dự chương trình với các tiết mục nghệ thuật của cộng đồng người Việt Nam vùng Kansai, mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, tiết mục trình diễn thư pháp “Bình An-Kỷ nguyên vươn mình” của các thành viên Hiệp hội người Việt vùng Kansai đã nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của khán giả tại hội trường.

Chương trình giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế là hoạt động giao lưu văn hóa thường niên do Tổ chức xúc tiến hữu nghị quốc tế chủ trì, với sự bảo trợ của Chính quyền tỉnh Osaka, Chính quyền thành phố Osaka và Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại Osaka.

Năm 2026 đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển của Tổ chức xúc tiến hữu nghị quốc tế, một tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy giao lưu văn hóa, hữu nghị quốc tế và kết nối cộng đồng đa văn hóa./.

Theo TTXVN