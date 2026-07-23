Trại hè Việt Nam 2026: Trải nghiệm thú vị, gắn kết cội nguồn

Ngày 23/7, hơn 100 thanh niên Việt Nam ở nước ngoài đến từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự chương trình Trại Hè Việt Nam đã có hành trình đến với Khánh Hòa.

Thanh niên Việt Nam ở nước ngoài thắp hương tri ân tại tượng đài Trần Hưng Đạo. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Tại đây các trại sinh được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: Dâng hương tưởng niệm tại Khu tưởng niệm chiến sỹ Gạc Ma; thăm và giao lưu với chiến sỹ của Học viện Hải quân.

Đoàn đã đến chào xã giao Ban Giám đốc Học viện Hải quân; dâng hương Tượng đài Đức Thánh Trần; tham quan Phòng truyền thống Học viện; nghe thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam và giao lưu tặng quà cho tuổi trẻ Học viện Hải quân...

Đại tá Nguyễn Đình Giảng, Phó Giám đốc Học viện, tại buổi tiếp đoàn mong muốn các bạn trẻ là kiều bào Việt Nam ở các nước sẽ là những sứ giả quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam nói chung, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân” thời kỳ mới nói riêng tới bạn bè trên thế giới.

Qua đó, tuyên truyền giáo dục, nâng cao tinh thần, trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc của thế hệ trẻ Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa kiều bào ở nước ngoài với quê hương, đất nước.

Tham gia Trại hè Việt Nam, em Mai Hải Khôi (sinh sống, học tập Ba Lan) dành những tình cảm tốt đẹp cho con người và cảnh sắc quê hương.

Thanh niên kiều bào nghe giới thiệu về sự kiện Gạc Ma và truyền thống đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Dâng hương tại Khu tưởng niệm Gạc Ma và Tượng đài Đức Thánh Trần, Mai Hải Khôi xúc động trước những hy sinh to lớn của cha ông ta ngày xưa, để bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Em cho biết sẽ quảng bá, giới thiệu đến với bạn bè quốc tế về một Việt Nam thật xinh đẹp, hiền hòa, dễ mến với bạn bè Ba Lan.

Cũng như nhiều trại sinh khác, ở mỗi vùng đất đi qua, em Nguyễn Bảo Tuấn (kiều bào Ukraine) nhận được nhiều tình cảm của đồng bào trong nước dành cho em - cho thế hệ trẻ Việt Nam ở nước ngoài. Đây là lần đầu tiên Bảo Tuấn tham dự chương trình Trại Hè Việt Nam.

Ở chuyến đi, Bảo Tuấn có nhiều trải nghiệm thú vị, đáng nhớ cùng các bạn trong hành trình về nguồn như: Kết bạn với nhiều người Việt sống ở các quốc gia trên thế giới; nói tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ với rất nhiều người; tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và đất nước Việt Nam.

Bà Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), làm Trưởng đoàn cho biết: Chương trình Trại Hè Việt Nam 2026 với chủ đề “Hành trình di sản, gắn kết cội nguồn” là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo cơ hội để thế hệ trẻ kiều bào tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc; đồng thời tăng cường sự kết nối giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương.

Chương trình Trại hè Việt Nam góp phần gắn kết thanh niên kiều bào với quê hương, đất nước. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Trong dịp tháng 7, đoàn đã có các hoạt động dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ. Riêng ở Khánh Hòa, đoàn đã dâng hương tại Khu tưởng niệm Gạc Ma và Tượng đài Đức Thánh Trần. Đây là những hoạt động ý nghĩa thể hiện sự tri ân của người trẻ Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về cội nguồn dân tộc.

“Đến thời điểm nay, đoàn đã cơ bản hoàn thành chương trình Trại hè Việt Nam 2026. Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, đưa các em đến khám phá các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, tìm hiểu truyền thống lịch sử và tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm.” bà Phạm Thị Kim Hoa nói.

Chương trình Trại Hè Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 12-25/7. Các đại biểu tham dự trại Hè đi qua nhiều địa phương trên cả ba miền Bắc-Trung-Nam, gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hòa./.

Theo TTXVN